Cahiers Louis Dumur, n° 12 : "Aspects de la revie littéraire" (dir. Françoise Dubosson & François Jacob)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Louis Dumur", 2025
  • EAN : 9782406189954
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18996-1
  • ISSN : 2426-1866
  • Numéro : 12
  • 156 pages
  • Prix : 48 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Cahiers Louis Dumur 2025, n° 12 : "Aspects de la revie littéraire"

Sous la direction de Françoise Dubosson et François Jacob 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Louis Dumur », n° 12, 2025.

Les Cahiers Louis Dumur sont une revue consacrée à l'évocation de la vie et de l'œuvre de Louis Dumur, au Mercure de France et à l'activité littéraire du début du XXe siècle.

Sommaire…