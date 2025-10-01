Poésie et ironie, XIXe-XXIe s. (Paris Nanterre)

Colloque Poésie et ironie (XIXe-XXIe siècles)

13-14 novembre 2025

Université Paris Nanterre

Bât. W - Max Weber, salle de séminaire 2 (rdc)

Jeudi 13 novembre

9 h 45 : Accueil des participants et petit-déjeuner

10 h 15 : Introduction

10 h 30 : Conférence d'ouverture - Alain Vaillant (Université Paris Nanterre), « La “refonte” poétique de l’ironie »

Pause

11 h45 : Panel 1 - Faire entendre l’ironie

Claire Placial (Université de Lorraine) - « “Ich kenne die Weise, ich kenne den Text” » : traduire l’ironie dans la poésie de Heinrich Heine »

Vincent Vivès (Université Polytechnique Hauts-de-France) - « Poésie et musique, ironie à deux voix »

Déjeuner

14 h 30 : Panel 2 - Héritages poétiques et renouveaux ironiques



Milena Arsich (Université Rennes 2) - « “N’appelez pas le rossignol !” L'ironie adressée au genre poétique chez Hocquard, Roche et Roubaud : spécificité française ou ethos commun aux post-avant-gardes internationales ? »

Apo Philomène Seka (Université Félix Houphouët-Boigny) - « Ironie dans l’énonciation poétique. Enjeux et portée de la poésie africaine d’expression française »

Pause

Hélène Davoine (Université Paris Nanterre) - « Alejandra Pizarnik : un témoignage ironique sur la poésie moderne ? »

Gökce Ergenekon (Université Panthéon-Sorbonne) - « L’ironie comme indice d’une modernité poétique nouvelle dans la poésie de langue turque au XXe siècle »



17 h : clôture de la première journée



Vendredi 14 novembre



10 h : Accueil des participants

10 h 30 : Panel 3 - Voix et identités en tension

Bertrand Rondelot (Université Sorbonne Nouvelle) - « Ironie lyrique : contre-formules des déclarations d’identité poétique (Baudelaire, Rimbaud, Corbière) »

Antoine Vuillin (Univeristé de Montréal) - « La voix contrariée, la voix relancée. Deux registres en tension de l’ironie dans la poésie d’Aragon (La Grande Gaîté et Le Roman inachevé) »

Thomas Barège (Université Polytechnique Hauts-de-France) - « Le lyrisme est-il soluble dans l’ironie ? Analyses des effets de l’ironie sur le lyrisme »

Déjeuner

14 h 00 : Panel 4 - Révoltes et résiliences



Clara Nouvel (ENS Lyon) - « L’ironie et la grâce. Exprimer la révolte au tournant du siècle (Arthur Rimbaud, René Daumal) »

Wahiba Cherrati (Université Blida 2) - « Poésie, terre amère et ironie postmoderne chez Abdellatif Laâbi »

Pause

15 h 30 : Panel 5 - Portraits poétiques et poses ironiques



Teresa Jorge Ferreira (Universidade Católica Portuguesa) - « Autoportrait et ironie chez Adília Lopes »

Alessandro Grosso (Università di Bergamo) - « Un ironiste paradoxal : les poèmes de Thomas Clerc »

16 h 30 : Remerciements et perspectives

17 h : Clôture du colloque