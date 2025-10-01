INTERFACES DES LUMIÈRES. DÉ(CONSTRUCTIONS) NUMÉRIQUES D'UN HÉRITAGE

9 et 10 octobre 2025

Paris, Sorbonne Université, couvent des Cordeliers, amphi Pasquier

Lien Zoom : https://frenchlibrary.zoom.us/j/84354746199?pwd=rXl9aHbiB5QdIvToULHW8KHwPgL4IZ.1

(mot de passe sur demande à interfaces2025@gmail.com)

—

JEUDI 9 OCTOBRE 2025

9h00 Accueil

9h15 Mot d’introduction Flora Amann, Servanne Monjour, Christophe Schuwey

9h30 Éditer les Lumières pour l’écran Présidence : Andrea Del Lungo

L’interface de consultation de l’ENCCRE : comment donner à lire l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert et de Jaucourt (1751-1772) comme oeuvre des Lumières ? Alexandre Guilbaud (Sorbonne Université, Institut de mathématiques de Jussieu) et Alain Sandrier (U. de Caen Normandie)

Rousseauonline - Une édition quick and dirty des oeuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau ? Enrico Natale (infoclio.ch)

« Réunir un grand nombre d’objets sous une disposition systématique » : l’inventaire électronique de la correspondance de Condorcet Nicolas Rieucau (U. Paris 8) et Josselin Morvan (Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI, Chaire d’excellence en édition numérique)

10h45 Pause

11h00 Table ronde - L’éditorialisation des Lumières et ses enjeux historiographiques Modération : Flora Amann

Participants : Stéphanie Géhanne-Gavoty (Sorbonne Université), Benoît Melançon (U. de Montréal), Olivier Ritz (U. Paris Cité), Christophe Schuwey (U. de Bretagne Sud)

12h00 Pause déjeuner

14h00 Séance d’histoire de la littérature des Lumières assistée par les API de la BnF

Participants : Flora Amann (Alliance française, Boston), Marie Carlin (BnF/DataLab), Ioana Galleron (U. Sorbonne-Nouvelle), Servanne Monjour (Sorbonne Université)

15h00 Pause

15h15 Écrire l’histoire des Lumières avec des bases de données (I) Présidence : Christophe Schuwey

Concevoir un herbier virtuel des Lumières Dorothée Rusque (U. Jean Monnet, Saint-Étienne) et Nathalie Vuillemin (U. de Neuchâtel)

Des requêtes comme interface : modéliser et analyser un jeu de données ouvertes sur l’histoire du roman français des Lumières (1750-1800) Christof Schöch (U. de Trier)

16h15 Pause

16h30 Écrire l’histoire des Lumières avec des bases de données (II) Présidence : Marine Roussillon

Wikidata et la prosopographie de l’Âge des Lumières Melanie Conroy (U. de Memphis)

Le répertoire fantôme de la Comédie-Française : comment rendre visible la fonction médiatique du théâtre des Lumières ? Sara Harvey (U. de Victoria)

17h30 Clôture de la journée

—

VENDREDI 10 OCTOBRE 2025

9h00 Accueil

9h15 Les interfaces et les modalités de lecture du passé Présidence : Stéphanie Géhanne-Gavoty

Les romans numérisés sont-ils lisibles ? Olivier Ritz (U. Paris Cité)

Interprétations numériques d’un journalisme dialogique : réflexions à partir du Mercure de France Timothée Léchot (U. de Fribourg)

10h15 Pause

10h30 Interfaces et changements d’échelle interprétatifs Présidence : Christophe Schuwey

L’interface numérique, médiatrice entre lecture proche et lecture distante des Lumières Clovis Gladstone (U. de Chicago)

From Reception to Meaning: Scaling Digital Tools for Enlightenment Studies Mikko Tolonen (U. de Helsinki)

L’importance des interfaces ou comment la visualisation des données peut réorienter les questions de recherche : le cas du projet ModERN Dario Maria Nicolosi (Sorbonne Université)

Pause déjeuner 14h00

Table ronde – Ce que la culture participative fait aux Lumières Modération : Servanne Monjour

Participants : Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université), Flora Amann (Alliance française, Boston), Stéphanie Géhanne-Gavoty (Sorbonne Université), Benoît Melançon (U. de Montréal)

15h15 Pause

15h30 Conférence de clôture “L’Encyclopédie, interface des humanités numériques” Glenn Roe, Université d’Oxford

16h45 Mot de conclusion

17h00 Cocktail de clôture.