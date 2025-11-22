"Balzac médiologue". Conf. de Françoise Gaillard (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)
Publié le par Marc Escola (Source : Bernard Gendrel)
Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,
avec pour sujet, cette année : “L’immense fabrique de petites choses”.
Première séance, le vendredi 28 novembre, de 10h30 à 12h30, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Cavaillès.
Communication de Françoise Gaillard (Paris VII) :
« Balzac médiologue ».
Pour obtenir un lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.