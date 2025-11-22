Agenda
Événements & colloques
Poésie underground au féminin : du XXe s. à nos jours (Clermont-Ferrand)

Poésie underground au féminin : du XXe s. à nos jours (Clermont-Ferrand)

Publié le par Marc Escola (Source : Oriane Chevalier)

Colloque international " Poésie underground au féminin : du XXe siècle à nos jours"

Amphi 219 - MSH de Clermont-Ferrand

Comité d’organisation :

Oriane Chevalier (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Aurore Ducellier (3LAM, Université d’Angers)

Lucie Lavergne (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Bénédicte Mathios (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Mawada Zid (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Jeudi 27 novembre

13h-13h15 Accueil

13h15-13h30 Introduction

13h30 Conférence inaugurale

Modération : Oriane Chevalier

Hélène Martinelli (ENS de Lyon/IHRIM) :
Avant-garde, podzemí et underground : les artistes tchèques du livre

14h30 Pause

15h-16h Corpus underground : questions d’hybridation

Modération : Bénédicte Mathios

Andrea Martinez Chauvin (Sorbonne-Université) :
“Color de cemento mojado” : L’ombre portée par la voix de Princesa Inca

Emma Duquet (Université Bordeaux-Montaigne) :
Les journaux filmés d’artistes contemporaines : des outils féministes au service d’une contre-culture cinématographique

16h Pause

16h30-17h30 La scène underground : slam et pratiques collectives musicales

Modération : Lucie Lavergne

Max Ponte (Université Paris Nanterre) :
Expressions contemporaines de la poésie italienne underground au féminin

Fiona Hosti (Université de Strasbourg) :
De la poésie de Camae Ayewa à l’incarnation scénique de Moor Mother

17h30 Pause

18h30 Performance “Cartographies d’un embrasement” - Millepertuis & Le conteur sans histoire
LieU’topie (21 rue Kessler, Clermont-Ferrand)

20h30 Dîner du colloque

Vendredi 28 novembre

9h30-10h30 Rayonnement de la Beat Generation : dialogues transpacifiques

Modération : Patricia Godi

Marie-Apolline Joulié (ENS de Lyon) :
Aux oubliettes : Elise Cowen, une poésie de l’identité souterraine ?

Oriane Chevalier (UCA/CELIS) :
Les poétesses underground aux États-Unis, en Chine et au Japon : lecture transpacifique de Lenore Kandel, Shu Ting et Shiraishi Kazuko

10h30 Pause

11h-12h L’underground contemporain : de la marge au collectif

Modération : Aurore Ducellier

Elena Guéorguiéva (Centre de recherches Europes/Eurasie) :
Disséquer la langue, traverser les mondes : la poésie stupéfiante de Maria Virhov

Inés d’Ersu (EHESS) :
Penser la poésie contemporaine underground à partir du collectif. Étude de cas : Rose-Virgule

12h-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h L’underground en contextes dictatoriaux

Modération : Hélène Martinelli

Mawada Zid (UCA/CELIS) :
Les folles dans le sous-sol : le groupe de poésie récitée “Versos con faldas” (1951-1953) et la psychiatrisation de la poésie féministe et dissidente sous l’Espagne de Franco

Vera Kazartseva (Université de Strasbourg) :
Sortir du Léthé : Kari Unksova et la dissidence féminine en URSS

Lucas Figueiredo (Sorbonne Université) :
Poésie et marginalité : le cas de Coxas (1979), de Roberto Piva

16h-16h15 Mot de clôture.

Comité scientifique

Chloé Chaudet (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Aurore Ducellier (3LAM, Université d’Angers)

Lucie Lavergne (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Patricia Godi-Tkatchouk (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Hélène Martinelli (IHRIM, ENS de Lyon)

Bénédicte Mathios (CELIS, Université Clermont Auvergne)

Nathalie Vincent-Munnia (CELIS, Université Clermont Auvergne).