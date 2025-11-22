Poésie underground au féminin : du XXe s. à nos jours (Clermont-Ferrand)
Colloque international " Poésie underground au féminin : du XXe siècle à nos jours"
Amphi 219 - MSH de Clermont-Ferrand
—
Comité d’organisation :
Oriane Chevalier (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Aurore Ducellier (3LAM, Université d’Angers)
Lucie Lavergne (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Bénédicte Mathios (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Mawada Zid (CELIS, Université Clermont Auvergne)
—
Jeudi 27 novembre
13h-13h15 Accueil
13h15-13h30 Introduction
13h30 Conférence inaugurale
Modération : Oriane Chevalier
Hélène Martinelli (ENS de Lyon/IHRIM) :
Avant-garde, podzemí et underground : les artistes tchèques du livre
14h30 Pause
15h-16h Corpus underground : questions d’hybridation
Modération : Bénédicte Mathios
Andrea Martinez Chauvin (Sorbonne-Université) :
“Color de cemento mojado” : L’ombre portée par la voix de Princesa Inca
Emma Duquet (Université Bordeaux-Montaigne) :
Les journaux filmés d’artistes contemporaines : des outils féministes au service d’une contre-culture cinématographique
16h Pause
16h30-17h30 La scène underground : slam et pratiques collectives musicales
Modération : Lucie Lavergne
Max Ponte (Université Paris Nanterre) :
Expressions contemporaines de la poésie italienne underground au féminin
Fiona Hosti (Université de Strasbourg) :
De la poésie de Camae Ayewa à l’incarnation scénique de Moor Mother
17h30 Pause
18h30 Performance “Cartographies d’un embrasement” - Millepertuis & Le conteur sans histoire
LieU’topie (21 rue Kessler, Clermont-Ferrand)
20h30 Dîner du colloque
—
Vendredi 28 novembre
9h30-10h30 Rayonnement de la Beat Generation : dialogues transpacifiques
Modération : Patricia Godi
Marie-Apolline Joulié (ENS de Lyon) :
Aux oubliettes : Elise Cowen, une poésie de l’identité souterraine ?
Oriane Chevalier (UCA/CELIS) :
Les poétesses underground aux États-Unis, en Chine et au Japon : lecture transpacifique de Lenore Kandel, Shu Ting et Shiraishi Kazuko
10h30 Pause
11h-12h L’underground contemporain : de la marge au collectif
Modération : Aurore Ducellier
Elena Guéorguiéva (Centre de recherches Europes/Eurasie) :
Disséquer la langue, traverser les mondes : la poésie stupéfiante de Maria Virhov
Inés d’Ersu (EHESS) :
Penser la poésie contemporaine underground à partir du collectif. Étude de cas : Rose-Virgule
12h-14h30 Pause déjeuner
14h30-16h L’underground en contextes dictatoriaux
Modération : Hélène Martinelli
Mawada Zid (UCA/CELIS) :
Les folles dans le sous-sol : le groupe de poésie récitée “Versos con faldas” (1951-1953) et la psychiatrisation de la poésie féministe et dissidente sous l’Espagne de Franco
Vera Kazartseva (Université de Strasbourg) :
Sortir du Léthé : Kari Unksova et la dissidence féminine en URSS
Lucas Figueiredo (Sorbonne Université) :
Poésie et marginalité : le cas de Coxas (1979), de Roberto Piva
16h-16h15 Mot de clôture.
—
Comité scientifique
Chloé Chaudet (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Aurore Ducellier (3LAM, Université d’Angers)
Lucie Lavergne (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Patricia Godi-Tkatchouk (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Hélène Martinelli (IHRIM, ENS de Lyon)
Bénédicte Mathios (CELIS, Université Clermont Auvergne)
Nathalie Vincent-Munnia (CELIS, Université Clermont Auvergne).