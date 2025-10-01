Scènes et écrans, frères ennemis dans la presse française de la Belle Époque à la fin des années 1930 (Montpellier)

Programme de la journée d'études

Scènes et écrans, frères ennemis dans la presse française de la Belle Époque à la fin des années 1930

26 novembre 2025, Université Paul-Valéry Montpellier, Site Saint-Charles, salle 102

Organisé par le RIRRA21

—

9h : Accueil des participants

9h15-9h30 : Introduction de Marie-Astrid Charlier et Marion Brun

Théories et mythographies dans la presse

Présidence : Marie-Astrid Charlier

9h30-10h : Jonathan Parisi, université Lumière Lyon, « Jeu théâtral et jeu cinématographique dans la presse française à la fin des années 1920 : de la polémique à l’ébauche d’une théorisation »

10h-10h30 : Marc Cerisuelo, université Gustave-Eiffel / IUF, « Invention de Hollywood par la critique française »

Discussion et pause

Mises en scène médiatiques des rivalités entre théâtre et cinéma

Présidence : Myriam Juan, université de Caen Normandie / IUF

11h-11h30 : Marianne Bouchardon, Sorbonne Université, « Le cinéma tuera-t-il le théâtre ? Un débat dans la presse et les revues de l’entre-deux guerres »

11h30-12h : Karine Abadie, Memorial University of Newfoundland and Labrador, « Entente cordiale entre cinéma et théâtre dans les articles de Lucien Wahl pour Cinémagazine »

12h-12h30 : Marco Consolini, Sorbonne Nouvelle, « Comoedia (1907-1937) ou la lutte des frères ennemis racontée par un quotidien »

Discussion

Pause déjeuner 13h-14h

—

Regards sur la circulation entre théâtre et cinéma

Présidence : Laurence Lécuyer, Cinémathèque française

14h-14h30 : Marie-Ève Thérenty, université de Montpellier Paul-Valéry / IUF, « La critique cinématurgique de Colette »

14h30-15h : Nathalie Coutelet, université Paris 8, « La Porteuse de pain à la scène et à l’écran en 1934 : deux variations du mélodrame »

15h-15h30 : Chantal Meyer-Plantureux, université de Caen Normandie, « Présentation du programme ENCr, encyclopédie numérique de la critique XIXème-XXème siècle »

Discussion et conclusion.