« Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste ». Centenaire Philippe Jaccottet (Rome)

À l’occasion du centenaire de la naissance de Philippe Jaccottet, l’Université degli Studi di Roma Tre, l’Université degli Studi di Padova et Sorbonne Universié organisent un colloque international du 23 au 25 octobre 2025.

L’oeuvre de Philippe Jaccottet se distingue par l’exigence et la sensibilité avec lesquelles il a abordé l’expérience poétique. Sa quête de justesse, son acceptation du tâtonnement pour atteindre la pureté de la langue, ainsi que son écoute attentive et disponible du monde confèrent à sa poésie une intensité singulière. Discrète mais essentielle, son écriture interroge inlassablement la fragilité de l’existence, les rapports entre l’homme et la nature, la lumière et l’ombre, le silence et la parole. Outre sa production poétique, Jaccottet s’est longuement consacré à la traduction, offrant au public francophone les oeuvres d’Homère, Rilke, Hölderlin, Musil, Ungaretti, Montale, et bien d’autres. Parallèlement, il a rassemblé les germes de ses réflexions critiques dans les carnets de La Semaison et les a développées dans différents articles, chroniques et préfaces.

Pour le centenaire du poète, ce colloque entend approfondir la richesse et la complexité de son oeuvre, en considérant non seulement sa poésie et sa prose, mais aussi ses

observations critiques et ses traductions.

PROGRAMME

« Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste ».

Colloque international à l’occasion du centenaire de la naissance de Philippe Jaccottet

Rome, 23-25 octobre 2025

Jeudi 23 octobre

Fondazione Primoli, via Zanardelli 1

9h15 : Accueil des participants

9h30 : Allocutions d’ouverture

10h00 : Portrait du poète par sa famille (Marie Jaccottet, Florian Rodari)

Session I - Traduire Jaccottet

Présidence de séance : Simona Pollicino

10h30 : Fabio Pusterla (poète, traducteur, préfacier de « La Pléiade » de Jaccottet) - Philippe Jaccottet in Italia

11h00 : Cristian Rossatti (traducteur de La Promenade sous les arbres par les éd. Marcos y Marcos) – L’incertezza della traduzione

11h30 : Jean Robaey (poète, traducteur de Couleur de terre par les éd. Bohumil) – Da tradurre, tradotto e intraducibile

Discussion

Pause déjeuner

Session II - Jaccottet, ses traductions et l’Italie

Présidence de séance : Patrick Werly

14h00 : Christine Lombez (Nantes Université) : Dialogue avec Goethe : les “leçons” jaccottéennes de la traduction

14h30 : Madeleine Brossier (Université Lyon 3) : « Ah, voilà la pluie ». Philippe Jaccottet et le poème comme donation, en dialogue avec Leopardi

Discussion et pause

Présidence de séance : Sophie Guermès

15h30 : Michela Landi (Università di Firenze) : Alentour de Philippe Jaccottet : l’hommage de Sud

16h00 : Sara Bonanni (Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara) : La lumière du pèlerin. Les chemins italiens de Philippe Jaccottet

16h30 : Alessandra Valentini (Università di Bari Aldo Moro) : Le « souffle » poétique de Philippe Jaccottet en italien

Discussion

Dîner du colloque

Vendredi 24 octobre

Istituto Svizzero

Villa Maraini - via Ludovisi 48

Session III - Jaccottet et autres formes artistiques

Présidence de séance : Michela Landi

9h30 : Sophie GuermÈs (Université de Brest / IUF) : « Trouver un chemin pur » : poésie et musique dans Le Dernier livre de Madrigaux et La Clarté Notre-Dame

10h00 : Benoît Loiret (Université d’Édimbourg) : « Une musique de paroles communes » : Jaccottet et le désir d’une insaisissable musique dans les Carnets

Discussion et pause

Présidence de séance : Irène Gayraud

11h30 : Louise Drouin (Université Paris Cité) : « Comme une fête antérieure et sans nom » : la peinture de la Renaissance italienne dans la poésie de Philippe Jaccottet

12h00 Andreea Bugiac (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca) : Signes, taches, lignes et points : les livres doubles de Philippe Jaccottet

Discussion

Pause déjeuner

Session IV - Poétiques de Jaccottet

Présidence de séance : Olivier Belin

15h00 : Patrick Werly (Université de Strasbourg) : Comment passer de la Nature à l’Histoire : une gêne de Philippe Jaccottet à l’égard de l’allégorie

15h30 : Jean-Marc Sourdillon (CPGE Saint-Germain-en-Laye) : Qu’est-ce qu’un poème nécessaire ? – éléments d’une poétique du mot de passe

16h30 : Mathieu Hilfiger (Université de Strasbourg) : Voir, entrevoir. L’éblouissant accident du regard selon Philippe Jaccottet

Discussion

Apéritif

Samedi, 25 octobre

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere

Sala Ignazio Ambrogio

Via del Valco di San Paolo, 19

Session V - Écopoétiques de Jaccottet

Présidence de séance : Anna Bettoni

9h30 : Gökçe Ergenekon (Université Paris 1) - « Toi cependant, […] invisible habitant de l’invisible ». La mise à nu de l’altérité non humaine dans la poétique de Philippe Jaccottet

10h00 : Caroline Payen (Sorbonne Université / Lyon 2) - Un « accord non pas paisible mais vivant » : les carnets de La Semaison de Philippe Jaccottet

Discussion et pause

11h : Irène Gayraud (Sorbonne Université) - Philippe Jaccottet, poète-traducteur de voix non-humaines

11h30 : Fabio Berlanda (Università Roma Tre / Lyon 2) - « Dans l’évidence du ciel » : l’ornithoimagerie de Philippe Jaccottet

Discussion et clôture du colloque