Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine, XIXe -XXe -XXIe s. (Paris)

L'association NEC+ ("Narrativa española contemporánea +") lance un appel à communications pour le colloque international "Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XIXe -XXe -XXIe siècles)", qui aura lieu le 19-20 mars 2026 au Colegio de España – Cité Internationale Universitaire, Paris.

Axes thématiques

Les propositions pourront porter sur des corpus narratifs espagnols du XIXe, XXe ou XXIe siècle. Une attention particulière sera portée aux analyses qui articulent les enjeux esthétiques, narratologiques et politiques de la représentation migrante. Les communications pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants, sans s’y limiter :

1. Formes et représentations de l’altérité migrante

2. Espaces plurilingues, poétique de l’interlangue, traduction et friction linguistique

3. Écrire depuis la marge : de l’effacement à la résistance

4. Écritures transnationales, diasporiques et postmigrantes

Modalités de soumission

Date limite d’envoi des propositions : 15 octobre 2025

Adresses : nathalie.alem-sagnes@univ-montp3.fr, roxana.ilasca@univ-tours.fr, ouadiibtissam@yahoo.fr.

Les propositions devront comporter :

- un titre,

- un résumé d’environ 1500 signes,

- une bibliographie indicative,

- une notice bio-bibliographique (5 lignes),

- 5 mots-clés.

Les communications peuvent être faites en espagnol ou en français.

Réponse aux auteur·rices : 20 octobre 2025

Frais d’inscription : 40 euros pour les membres de la NEC+ (année 2025-2026), 70 euros pour les non-adhérents.

Une publication des actes est envisagée à l’issue du colloque, après évaluation scientifique.

Appel téléchargeable ici : https://narrativaplus.org/