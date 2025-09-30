Master-classes sur Médée (Sénèque/Dea Loher)

Ces deux demi-journées de master-classes, organisées par l'association Antiquité, territoire des Écarts, se proposent d’explorer le programme de l'enseignement de spécialité LLCA de la session 2026 du baccalauréat. Les deux master-classes se tiendront en bimodal. Il est possible d’y assister en se connectant à partir des liens donnés dans le programme, ou sur place au lycée Lamartine, 121 rue du Faubourg Poissonnière, salle 101.

Mercredi 5 novembre 14h-17h – Diffractions de Médée

(lien de connexion: https://univlyon3.webex.com/meet/pascale.pare-rey)



Pascale PARÉ REY (Université Jean-Moulin-Lyon III) – Figures de Médée en conflit chez Sénèque

Marie SAINT MARTIN (Sorbonne Nouvelle) – Les corps spectaculaires de Médée face au chœur des Corinthiennes

Cassandre MARTIGNY (Sorbonne Université), « Ton nom est Médée : ça signifie quelque chose »

Atelier – Passage à l’acte de Médée, entre diffraction et assomption du personnage



Samedi 8 novembre 9h-12h – Médée, Jason et les catégories de la migration

(lien de connexion: https://uparis.zoom.us/j/83624971800?pwd=0BhC8ysGjIfZUxrmHjYOLnVMElg1ak.1)

Maxime PIERRE (Université Paris Cité) – D’Euripide à Sénèque : construction et problèmes dramaturgiques de Médée

Claire CANTO (Université Jean-Moulin-Lyon III) – L’exil ou la fuite : Médée et la maîtrise de son destin

Zoé SCHWEITZER (Université Jean Monnet) – Corinthe/Manhattan et retour. Écrire, interpréter, représenter Médée

Atelier – Médée et Jason en exil à Corinthe

Légende de l'image : Medeamorfosis, par Karen Twidle (2017), avec Karen Twidle