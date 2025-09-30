Matteo Marcheschi, Tommaso Parducci (dir.), La catastrophe retenue. Le XVIIIe siècle et la mesure de l’inattendu
Table des matières
Matteo Marcheschi
Introduction
Alain Schnapp
Les ruines et la mémoire des catastrophes de Sumer aux Lumières 29
Maria Susana Seguin
Temporalité naturelle, temporalité historique : le déluge universel au XVIIIe siècle
Alfonso Maurizio Iacono
La catastrophe et la mesure de l’inattendu
Catherine Volpilhac-Auger
La catastrophe insensible
Elena Giorza
« Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris » : du désastre naturel à la catastrophe avec spectateurs
Matteo Marcheschi
Retenir la catastrophe : la ruine et les temps enchevêtrés de l’histoire (1755-1788)
Geneviève Boucher
Les imaginaires de la catastrophe dans les tableaux urbains de Mercier : du théâtre du monde à la dramatisation de l’Histoire
Tommaso Parducci
Vico pyrrhonien et antiquaire. La construction de la Scienza nuova entre catastrophes et ruines
Marco Menin
La catastrophe harmonieuse : Bernardin de Saint-Pierre contre Buffon