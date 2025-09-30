Web littéraire
Matteo Marcheschi, Tommaso Parducci (dir.), La catastrophe retenue. Le XVIIIe siècle et la mesure de l’inattendu

  • Pise, ETS, coll. "Philosophica", 2025
  • EAN : 9788846771117
  • 192 pages
  • Prix : 22 EUR
  • Date de publication :
Date de publication :

Table des matières

Matteo Marcheschi
Introduction

Alain Schnapp
Les ruines et la mémoire des catastrophes de Sumer aux Lumières 29

Maria Susana Seguin
Temporalité naturelle, temporalité historique : le déluge universel au XVIIIe siècle 

Alfonso Maurizio Iacono
La catastrophe et la mesure de l’inattendu

Catherine Volpilhac-Auger
La catastrophe insensible 

Elena Giorza
« Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris » : du désastre naturel à la catastrophe avec spectateurs

Matteo Marcheschi
Retenir la catastrophe : la ruine et les temps enchevêtrés de l’histoire (1755-1788) 

Geneviève Boucher
Les imaginaires de la catastrophe dans les tableaux urbains de Mercier : du théâtre du monde à la dramatisation de l’Histoire 

Tommaso Parducci
Vico pyrrhonien et antiquaire. La construction de la Scienza nuova entre catastrophes et ruines 

Marco Menin
La catastrophe harmonieuse : Bernardin de Saint-Pierre contre Buffon