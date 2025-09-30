Matteo Marcheschi, Tommaso Parducci (dir.), La catastrophe retenue. Le XVIIIe siècle et la mesure de l’inattendu

Table des matières

Matteo Marcheschi

Introduction

Alain Schnapp

Les ruines et la mémoire des catastrophes de Sumer aux Lumières 29



Maria Susana Seguin

Temporalité naturelle, temporalité historique : le déluge universel au XVIIIe siècle



Alfonso Maurizio Iacono

La catastrophe et la mesure de l’inattendu

Catherine Volpilhac-Auger

La catastrophe insensible

Elena Giorza

« Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris » : du désastre naturel à la catastrophe avec spectateurs



Matteo Marcheschi

Retenir la catastrophe : la ruine et les temps enchevêtrés de l’histoire (1755-1788)



Geneviève Boucher

Les imaginaires de la catastrophe dans les tableaux urbains de Mercier : du théâtre du monde à la dramatisation de l’Histoire

Tommaso Parducci

Vico pyrrhonien et antiquaire. La construction de la Scienza nuova entre catastrophes et ruines

Marco Menin

La catastrophe harmonieuse : Bernardin de Saint-Pierre contre Buffon