Claudia Cardinale, une actrice européenne (Nancy)

En partenariat avec la Fondazione Clauda Cardinale, l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel (IECA) organise une journée d’études consacrée à Claudia Cardinale et inaugurera, à cette occasion, le baptême d’une salle de classe à son nom. L’événement se tiendra le vendredi 5 décembre 2025 de 9h00 à 19h30, en présence de sa fille, Claudia Squitieri.

Née à Tunis, italienne de naissance et naturalisée française, Claudia Cardinale a mené une carrière internationale impressionnante, jouant aussi bien en Europe qu’à Hollywood, en Russie ou en Australie. Elle s’est illustrée dans des films d’auteur (Rocco et ses frères, 1960), des westerns (Il était une fois dans l’Ouest, 1968) ou encore des comédies (Cartouche, 1962). Elle s’est éteinte le 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans.

Programme de la journée :

De 9h30 à 18h00, l’IECA accueillera des conférences consacrées à l’œuvre et à la carrière de Claudia Cardinale, animées par huit intervenants ayant répondu à l’appel à communication : Christian VIVIAN, professeur émérite Université de Caen Normandie, Aurore RENAUT, directrice de l’IECA – Université de Lorraine, Paola PALMA, Université de Caen Normandie, Élodie HACHET, Université de Paris 8 Saint-Denis, Gwénaëlle LE GRAS, Université Bordeaux Montaigne, Baptiste ANDRÉ, Université de Strasbourg, Sébastien LE PAJOLEC, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Catherine HENRI, scénariste. Et Claudia SQUITIERI présentera la Fondazione Claudia Cardinale.

À 18h00, une cérémonie d’inauguration aura lieu : la salle de classe située au premier étage de l’IECA sera officiellement renommée « Salle Claudia Cardinale ». Une exposition retraçant la carrière de l’actrice y sera installée.

Pour clôturer cette journée hommage, une projection publique du film Le Guépard (1963) de Luchino Visconti aura lieu à 20h00 au Caméo Saint-Sébastien, en présence d’Aurore Renaut et de Claudia Squitieri, qui introduiront la séance.