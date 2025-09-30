Journée d'agrégation sur Pantagruel (Bordeaux)
Publié le par Marc Escola (Source : Alice Vintenon)
Journée d’agrégation
Programme de littérature française du XVIe siècle : Rabelais, Pantagruel
Lundi 20 octobre 2025
Bibliothèque Universitaire de Lettres, salle de Projection (niveau 6)
¨ 14h : Romain Menini (Université Gustave Eiffel) : Le droit dans Pantagruel
¨ 14h 50 : Nicolas Le Cadet (Université Rennes II) : Listes et énumérations dans Pantagruel
¨ 15h 45 : Myriam Marrache-Gouraud (Université de Poitiers) : Rire avec Panurge ?
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.