Journée d'agrégation sur Pantagruel (Bordeaux)

Journée d’agrégation

Programme de littérature française du XVIe siècle : Rabelais, Pantagruel

Lundi 20 octobre 2025

Bibliothèque Universitaire de Lettres, salle de Projection (niveau 6)

¨ 14h : Romain Menini (Université Gustave Eiffel) : Le droit dans Pantagruel

¨ 14h 50 : Nicolas Le Cadet (Université Rennes II) : Listes et énumérations dans Pantagruel

¨ 15h 45 : Myriam Marrache-Gouraud (Université de Poitiers) : Rire avec Panurge ?

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.