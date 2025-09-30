Ent'revues et Vo-VF invitent Po&sie

Comme chaque année, Ent'revues propose, dans le cadre de son partenariat avec le festival Vo-Vf de Gif-sur-Yvette, une rencontre qui aborde les questions et les enjeux de la traduction au prisme des revues, de leurs pratiques ou de leurs engagements.

Pour cette édition, nous avons choisi de vous proposer une rencontre avec la revue Po&sie qui met au centre la poésie, la traduction, les engageant dans le réel et réfléchissant ce qu'elles font bouger dans les idées.

Ent'revues

invite

Po&sie

Dimanche 4 octobre 2025

14h30-15h30

Val Fleury - Salle 2



"Traduction & violences"

avec

Camille Bloomfield

Tiphaine Samoyault,

Chawki Abdellamir

Claude Mouchard

Une rencontre animée par Martin Rueff

Depuis 1977, Po&sie est une revue de poétesses et de poètes qui traduisent et accompagnent la traduction et ses théories. Or, depuis quelques années, la revue s’emploie à traduire pour les accompagner, des poétesses et des poètes en état de guerre : qu’il s’agisse de donner voix aux poétesses et aux poètes de l’Ukraine, de faire place aux poétesses de Gaza, ou de faire entre des poétesses de langue arabe dans le numéro 193, « Mon corps, mon poème ». Traduction et violence dit le livre fameux de Tiphaine Samoyault. La violence, comme les traductions, est plurielle.

En partenariat avec Ent'revues et le Salon de la revue, les 10, 11 et 12 octobre 2025 à la Halle des Blancs-Manteaux.

