Sociopoétiques, HS 1 | 2025 : "Sociopoétique de la catastrophe" (dir. Hélène Vial & Kim Lefebvre)

Sociopoétiques, HS 1 | 2025 : "Sociopoétique de la catastrophe"

Sous la direction de Hélène Vial et Kim Lefebvre

Hélène VIAL et Kim LEFEBVRE

Introduction

Des catastrophes, des sociétés, des récits

CATASTROPHES ET IMAGINAIRES LITTÉRAIRES : DE LA MÉMOIRE AU MYTHE

Julie BEQ

Sociopoétique d’une catastrophe à venir : John Ray et la Dissolution du Monde

Jacques MARCKERT

Le Poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire : de l’effondrement à l’édification

Jan RUTSCH

Le séisme de Lisbonne et sa vision philosophique entre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau

Sofia MAVROGIANNI

Le rôle de la personnification de la nature dans la représentation des catastrophes naturelles : de L’Odyssée d’Homère à la climate-fiction contemporaine

Chiara PROTANI

Antigone à l’époque de la catastrophe climatique. L’émergence d’une nouvelle conscience écologique dans la littérature

CATASTROPHES ET SOCIÉTÉS : LECTURES POLITIQUES ET SOCIOLOGIQUES

Ioana MANEA et Alexandru ALDEA

Le tremblement de terre, catalyseur de l’apocalypse sociale dans Carlton de Cezar Petrescu

Axel Richard EBA

Analyse sociopoétique du séisme chez Nina Bouraoui

Kirsten BEHR

(Re)Lire la catastrophe d’un point de vue féministe

Ulysse ROCHE

La tradition romanesque de la catastrophe paysanne : ruralité, écologie et modernité littéraire

Moustapha FAYE

La Peste relue à l’heure du Covid-19. Comment le pessimisme de Camus aurait-il appréhendé notre après-pandémie ?

CATASTROPHES ET LANGAGES ARTISTIQUES : ENTRE RÉINVENTION ET RÉSILIENCE

Nicolas MURENA

Dire et penser « l’après » : regards sur le théâtre japonais de Fukushima

Vanessa LEE

« Les Échos du volcan » : Mettre en scène le passé volcanique de la Martinique dans quatre pièces d’Ina Césaire

Alban BENOIT-HAMBOURG

« Le typhon approche. Il fonce tout droit… sur moi ». Voix de la nature et silence de l’homme, une promesse de concorde dans l’œuvre d’Igarashi Daisuke

Claire AUGEREAU

Pour une écriture « cryoclaste » : Dans leur nuit, de Perrine Lamy-Quique

Sonia ROCCHI

Représentations sociales de la catastrophe naturelle dans Verso la foce (1989) de Gianni Celati. L’inondation dans la plaine padane à l’aube de l’époque postindustrielle

BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE SÉLECTIVE

Hélène VIAL et Kim LEFEBVRE

Bibliographie sélective

