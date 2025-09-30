Sociopoétiques, HS 1 | 2025 : "Sociopoétique de la catastrophe" (dir. Hélène Vial & Kim Lefebvre)
Sous la direction de Hélène Vial et Kim Lefebvre
Des catastrophes, des sociétés, des récits
CATASTROPHES ET IMAGINAIRES LITTÉRAIRES : DE LA MÉMOIRE AU MYTHE
Sociopoétique d’une catastrophe à venir : John Ray et la Dissolution du Monde
Le Poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire : de l’effondrement à l’édification
Le séisme de Lisbonne et sa vision philosophique entre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau
Le rôle de la personnification de la nature dans la représentation des catastrophes naturelles : de L’Odyssée d’Homère à la climate-fiction contemporaine
Antigone à l’époque de la catastrophe climatique. L’émergence d’une nouvelle conscience écologique dans la littérature
CATASTROPHES ET SOCIÉTÉS : LECTURES POLITIQUES ET SOCIOLOGIQUES
Le tremblement de terre, catalyseur de l’apocalypse sociale dans Carlton de Cezar Petrescu
Analyse sociopoétique du séisme chez Nina Bouraoui
(Re)Lire la catastrophe d’un point de vue féministe
La tradition romanesque de la catastrophe paysanne : ruralité, écologie et modernité littéraire
La Peste relue à l’heure du Covid-19. Comment le pessimisme de Camus aurait-il appréhendé notre après-pandémie ?
CATASTROPHES ET LANGAGES ARTISTIQUES : ENTRE RÉINVENTION ET RÉSILIENCE
Dire et penser « l’après » : regards sur le théâtre japonais de Fukushima
« Les Échos du volcan » : Mettre en scène le passé volcanique de la Martinique dans quatre pièces d’Ina Césaire
« Le typhon approche. Il fonce tout droit… sur moi ». Voix de la nature et silence de l’homme, une promesse de concorde dans l’œuvre d’Igarashi Daisuke
Pour une écriture « cryoclaste » : Dans leur nuit, de Perrine Lamy-Quique
Représentations sociales de la catastrophe naturelle dans Verso la foce (1989) de Gianni Celati. L’inondation dans la plaine padane à l’aube de l’époque postindustrielle
