Gilles Deleuze: usages contemporains d'une pensée du cinéma (Paris)

Gilles Deleuze : usages contemporains d’une pensée du cinéma

La pensée du cinéma de Gilles Deleuze est une boîte à outils pour comprendre notre temps, les films qui s’y inventent comme les images qui le peuplent. Le diptyque composé de L’Image-mouvement (1983) et de L’Image-temps (1985) possède en effet une véritable actualité pour nous qui le lisons aujourd’hui. Ce colloque international aimerait montrer la variété des usages que l’on peut en faire, dans la diversité des cinématographies qu’il nous invite à explorer. Aussi, l’essai de Deleuze, traduit dans le monde entier, n’est pas uniquement un moment incontournable de la théorie du cinéma. Il constitue tout autant une boussole pour analyser les relations que le cinéma ne cesse de tisser avec d’autres régimes d’images en mouvement (la télévision, la vidéo, aujourd’hui les réseaux sociaux…). Il renouvelle également la critique des médias, et nous conduit à avoir un regard distancié avec la fabrique de l’information et les stratégies contemporaines de propagande audiovisuelle. Il interroge de plus l’écriture de l’histoire par les formes filmiques, et questionne la dimension politique de ces formes : comment elles résistent à tous les pouvoirs mortifères qui empêchent de créer des images autres que celles d’un consensus étouffant, comment elles libèrent des puissances de vie dont on ne soupçonne pas toujours la force d’émancipation.

Mercredi 4 novembre 2025

La Femis – Salle Demy

Soirée inaugurale : Deleuze, l’actualité, l’histoire

19h : présentation de la soirée par Dork Zabunyan (Université Paris 8)

19h30 : projection d’Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville (1976)

20h30-21h30 : discussion après la projection du film animée par Caroline San Martin (Université Paris 1) et Stanislas de Courville (Université Paris 8)

—

Mercredi 5 novembre 2025

Université Paris 8 – Amphithéâtre de la Maison de la Recherche

9h : accueil des participants

9h30 : mot d’introduction de Pierre-Olivier Chaumet, vice-président du conseil d’administration de Paris 8

9h45 : ouverture du colloque par Dork Zabunyan (Université Paris 8)

Mémoires au présent

Modération : Élise Domenach (ENS Louis-Lumière)

10h00 : Ophir Levy (Université Paris 8), « De la déliaison. Rémanence de l’histoire et disjonctions sonores à partir de L’Image-temps »

Pause : 10h40-11h

11h : Chari Larsson (Griffith University), « “The people are missing”: Deleuze and Civilian Life Narratives »

11h40 : Mélanie Pavy (Université Paris 1), « Les “répliques de procès” de Fukushima, ou ce que peut la fabulation face à la contamination radioactive d’un territoire »

12h30 : pause déjeuner

Présences de la forme

Modération : Pierre Eugène (Université de Picardie Jules Verne)

14h : Marc Cerisuelo (Université Gustave Eiffel), « L’indifférence au contenu »

14h40 : Frank Smith (poète et vidéaste) et Rodolphe Perez (chercheur et critique littéraire), « Memo Deleuze (autour du livre Deleuze Memories et du film Le Film sans autrui) »

15h20-15h40 : pause

Modération : Judith Michalet (Université Paris 1)

15h40 : Pierre Vélius (Université Paris 1), « Une lecture deleuzienne comparée d’Incassable (2000) et de Trap (2024) de M. Night Shyamalan – “l’ouvert” entre contrainte spatiale et antagonisme élémentaire »

16h20 : Jay Hetrick (University of Sharjah), « The Cinematic Brain: Deleuze, Bellour, Lazzarato »

—

Jeudi 6 novembre 2025

Université Paris 8 – Amphithéâtre de la Maison de la Recherche

9h : accueil des participants

Topologies de l’événement

Modération : Caroline San Martin (Université Paris 1)

9h30 : Louise Bouvet-Zieleskiewicz (Université Aix-Marseille), « L’ekphrasis deleuzienne ou le cinéma comme événement »

10h10 : Corey Cribb (Technological University Dublin), « Kaleidoscopic Cinema: Deleuze, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier and the Sense of Semiotic Film Theory »

10h50-11h10 : pause

Modération : Dork Zabunyan (Université Paris 8)

11h10 : Christa Blümlinger (Université Paris 8), « Cartographies de VALIE EXPORT »

11h50 : Gabriela Guillermo (Université Paris 8 – UdelaR), « Penser et filmer l’événement : une recherche-création au croisement de Labarthe et Deleuze »

12h30 : pause déjeuner

Vers un nouvel âge de l’image

Modération : Ophir Levy (Université Paris 8)

14h : Jeroen Gerrits (Binghamton University), « (TV-) Series of Time: Deleuze, Seriality, Simultaneity »

14h40 : Damien Marguet (Université Paris 8), « En mode mineur : images clandestines et peuples fantômes dans le vidéoclip états-unien »

15h20-15h40 : pause

Modération : Jacopo Bodini (Université Lyon 3)

15h40 : Vincent Jacques (ENSA Versailles), « Penser la création cinématographique assistée par l’IA à l’aune des concepts deleuziens : l’Image-modulation d’Alexander Kluge »

16h20 : Clément Schneider (cinéaste et chercheur, Past à l’ENS de Lyon), « “C’est nul et techniquement parfait”. Compte-rendu d’un essai d’actualisation des puissances du faux »

Projection du film de Clément Schneider La Fin de l’âge de fer (2024) à l’Espace 1789 (Saint-Ouen) à 20h10

—

Vendredi 7 novembre 2025

INHA – Salle Walter Benjamin

8h45 : accueil des participants

Politiques de la fabulation

Modération : Cécile Sorin (Université Paris 8)

9h : Claire Allouche (Université Grenoble Alpes), « L’ethnographie de la fiction d’Adirley Queirós au miroir de la fabulation deleuzienne »

9h40 : Ignacio Albornoz (Université de Tübingen), « “Alors que tout le monde me croyait en Europe…” : le cinéma chilien de l’exil et ses points d’indiscernabilité (1973–1980) »

10h20-10h40 : pause

Modération : Stanislas de Courville (Université Paris 8)

10h40 : Timofei Gerber (Université Paris 1), « “Réflexion collective”, “pensée sensible” : enjeux du cinéma “classique” comme art politique »

11h20 : Judith Michalet (Université Paris 1), « Ciné-leurre et fabulation tacticienne de Jafar Panahi : une issue aux puissances du faux deleuziennes »

12h : pause déjeuner

Devenir-animal et cinéma

Modération : Alice Leroy (Université Gustave Eiffel)

13h30 : Brian Thomas (Université Paris 8), « Centre d’indétermination animal dans le cinéma contemporain : l’envers de l’image-pulsion »

14h10 : Caroline San Martin (Université Paris 1), « Penser avec des personnages non humains : retour sur une figure esthétique deleuzienne. Étude de Vivant parmi les vivants de Sylvère Petit (2025) et de Tardes de Soledad d’Albert Serra (2025) »

—

La célébration du centenaire de Gilles Deleuze se poursuit les 8 et 9 novembre 2025 à la BNF et au MK2 Bibliothèque avec « L’inventaire Deleuze », organisé par le Centre Pompidou dans le cadre des manifestations autour d’« Un siècle avec Deleuze ».

—

Lieux du colloque :

La Femis : 6 rue Francoeur, 75018 Paris.

Maison de la Recherche, Université Paris 8 : 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis.

Espace 1789 : 2 rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

INHA : salle Walter Benjamin, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.

Comité d’organisation : Jacopo Bodini (Université Lyon 3), Stanislas de Courville (Université Paris 8), Cécile Sorin (Université Paris 8) et Dork Zabunyan (Université Paris 8).

Ce colloque a bénéficié du soutien de la Commission Recherche de l’Université Paris 8, ainsi que de l’ESTCA (Université Paris 8) et de l’IRPhiL (Université Lyon 3).

Informations sur : https://www.estca.univ-paris8.fr/gilles-deleuze-usages-contemporains-dune-pensee-du-cinema/

Contact : colloque.cinema.deleuze2025@proton.me