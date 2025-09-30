Diana Mistreanu et Marina Ortrud M. Hertrampf (éds.), Littérature et nations autochtones au Canada francophone

Premier volume collectif sur les littératures autochtones du Canada francophone publié en Europe, cet ouvrage centré sur le Québec répond à un intérêt grandissant pour les productions littéraires et artistiques des nations autochtones vivant en Amérique, mais aussi pour des problématiques liées au décolonialisme et à l’héritage culturel et politique du colonialisme européen. Souvent d’inspiration autobiographique, la littérature et le cinéma autochtones contemporains sont conçus comme une sphère de désinvisibilisation et de réappropriation de langues et de traditions ancestrales, d’un héritage culturel dont les communautés autochtones ont été dépossédées, mais aussi d’une corporéité qui a longtemps constitué un objet de domination, voire d’annihilation coloniale.

Ces productions artistiques sont également innovantes au niveau esthétique et stylistique ; elles pratiquent l’éclectisme et l’hybridation générique et se manifestent à travers une multitude de formes (la poésie, l’essai, le roman, le récit, la peinture, le spectacle théâtral, le storytelling, la bande dessinée, la littérature jeunesse, le film et le documentaire, etc.). Elles tracent en même temps les contours d’un terrain d’exploration et de réflexion sur le vivant, héritant d’un passé complexe teinté de colonialisme, d’assimilation, de silence forcé et d’oubli imposé, défini par un présent valorisant le travail de mémoire et la prise de parole, et dont l’avenir est à construire – entre autres à travers le langage. Ainsi, politisés et poétiques, ces ouvrages produits aujourd’hui au Québec principalement en français sont pourtant teintés de mots dans des langues autochtones, étant écrits dans ce que Marie-Ève Bradette appelle des langues « en portage », capables de marquer la présence autochtone au sein de l’écriture en langue coloniale. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de parcourir les onze chapitres de cet ouvrage.

