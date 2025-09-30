Cahiers Guéhenno, n° 11-12

Ce numéro contient, outre les rubriques habituelles, des études sur le voyage de Guéhenno en Inde (1961), sur sa relation avec Montolieu, sur les juifs dans le Journal des années noires, des extraits de sa correspondance avec Maurice Genevoix, et deux documents étonnants : des cartes postales adressées par un gendarme en poste à Fougères lors de la grande grève de 1906-1907, la reproduction d’un article (critique) de Maurice Nadeau publié en 1957.

Sommaire

- Retour aux années noires ? (éditorial)

- La laïcité, pourquoi ? Discours de M. Delafosse, maire de Montpellier

Le monde de Guéhenno

- Jean-Luc Chambault, Jean Guéhenno à Montolieu : un roi en sabots dans la Montagne noire

- David Ball, Les juifs dans le Journal des années noires

- Une amitié fraternelle : quatre lettres de la correspondance entre Genevoix et Guéhenno

- Maurice Nadeau, « En marge », sur La Foi difficile, 1957

- Fabien Chartier, Jean Guéhenno en Inde, novembre 1961

- Jean-K. Paulhan, Mobilité sociale : où est l’erreur ?

- Alain Feutry, Sur des envois de Bourbon-Busset et Aveline

Documents : d’autres regards sur Fougères 1906-1907 (patrons et gendarmes)

- Patrick Bachelier, « La protection due à nos personnes et nos biens »

- Hubert Néant, La grève de Fougères (novembre 1906-février 1907), vue par un gendarme

Hommages et souvenirs

- Michel Winock, Jean-Pierre Rioux, enseigner la France

- Jean-Claude Thiriet, Annie Guéhenno

Publications récentes

- Guy Sat, Couples en socialisme, XIXe-XXe siècles, Cahiers Jean Jaurès

- Elizabeth Brunazzi, Raphaël Spina, Histoire du STO

- J.-K. Paulhan, Correspondance Barbusse-Rolland

- J.-K. Paulhan, Alain, Propos rebelles

- J.-K. Paulhan, Jérôme Garcin, Des Mots et des actes. Les Belles-Lettres sous l’Occupation

Présences de Guéhenno

Choix d’informations récentes sur Guéhenno et son temps, que notre site présente intégralement, au fur et à mesure de ses mises à jour trimestrielles.

—

