Actualité de la recherche sur les pétrarquismes européens (Nanterre)
9h Accueil gourmand
9h20-9h40 Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF), Introduction
9h40-12h
Session 1 : Bilan historiographique par aires géographiques
Franco Tomasi (Université de Padoue), Italie
Roland Béhar (École Normale Supérieure de Paris -PSL), Péninsule ibérique
Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg), Royaume-Uni, Amérique du Nord, Canada
Nicolas Longinoti (Freie Universität Berlin), Allemagne
Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF), France
Frédéric Tinguely (Université de Genève), Suisse
Paul Smith (Université de Leyde), Pays-Bas- Belgique
Tomislav Bogdan (Université de Zagreb), Croatie
Marcello Piacentini (Université de Padoue), Pologne
3h45-15h15
Session 2 : Présentation de travaux en cours
Alessandro Turbil (Université de Zürich)
Pétrarque à l’époque gothique, entre ateliers de copistes et d’imprimeurs : le réseau français des Triomphes
Charlotte Triou (Université Lyon 2)
L'ordinaire de la création : le pétrarquisme comme exercice éthique (1540-1620)
Borna Treska (Ecole Normale Supérieure de Pise et Université de Zagreb)
Poesia dalmata e ragusea cinquecentesca in lingua italiana
Nicolas Longinoti (Freie Universität Berlin)
Colonial Petrarch: Catholicism and gender construction in the Virreinato de Perú
15h30-17h30
Session 3 : Perspectives de recherche
1/Présentation des projets de l’équipe :
L’Europe pétrarquiste. Essai de géographie littéraire (XVe-XVIIe siècle)
Vocabulaire européen du pétrarquisme
2/Autres projets
Avec la participation de
Gautier Amiel (Université Paris Est Créteil)
Valeria Averoldi (Université de Vérone)
Aurélien Billault (Université Paris Nanterre)
Sarah Caro (Sorbonne Université)
Nadia Cernogora (Université Paris Nanterre)
Julie Chabroux-Richin (Université Paris Nanterre)
Pauline Fabiani (Université Paris Nanterre)
Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie)
Inès Raffin (Université Paris Nanterre)
François Rouget (Queen’s University)
Dorine Rouiller (Université de Neuchâtel)
Alice Vintenon (Université Bordeaux Montaigne)