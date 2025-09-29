Agenda
Actualité de la recherche sur les pétrarquismes européens (Nanterre)

Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Véronique Ferrer)

Actualité de la recherche sur les pétrarquismes européens

9h Accueil gourmand

9h20-9h40 Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF), Introduction 

 

9h40-12h

Session 1 : Bilan historiographique par aires géographiques

Franco Tomasi (Université de Padoue), Italie

Roland Béhar (École Normale Supérieure de Paris -PSL), Péninsule ibérique

Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg), Royaume-Uni, Amérique du Nord, Canada

Nicolas Longinoti (Freie Universität Berlin), Allemagne

Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre-IUF), France

Frédéric Tinguely (Université de Genève), Suisse

Paul Smith (Université de Leyde), Pays-Bas- Belgique

Tomislav Bogdan (Université de Zagreb), Croatie

Marcello Piacentini (Université de Padoue), Pologne

 

3h45-15h15

Session 2 : Présentation de travaux en cours

Alessandro Turbil (Université de Zürich)

Pétrarque à l’époque gothique, entre ateliers de copistes et d’imprimeurs : le réseau français des Triomphes

Charlotte Triou (Université Lyon 2)

L'ordinaire de la création : le pétrarquisme comme exercice éthique (1540-1620)

Borna Treska (Ecole Normale Supérieure de Pise et Université de Zagreb)

Poesia dalmata e ragusea cinquecentesca in lingua italiana

Nicolas Longinoti (Freie Universität Berlin)

Colonial Petrarch: Catholicism and gender construction in the Virreinato de Perú

 

15h30-17h30 

Session 3 : Perspectives de recherche 

1/Présentation des projets de l’équipe :

L’Europe pétrarquiste. Essai de géographie littéraire (XVe-XVIIe siècle)

Vocabulaire européen du pétrarquisme

2/Autres projets

 *

Avec la participation de 

Gautier Amiel (Université Paris Est Créteil)

Valeria Averoldi (Université de Vérone)

Aurélien Billault (Université Paris Nanterre)

Sarah Caro (Sorbonne Université) 

Nadia Cernogora (Université Paris Nanterre)

Julie Chabroux-Richin (Université Paris Nanterre) 

Pauline Fabiani (Université Paris Nanterre)

Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie)

Inès Raffin (Université Paris Nanterre)

François Rouget (Queen’s University) 

Dorine Rouiller (Université de Neuchâtel)

Alice Vintenon (Université Bordeaux Montaigne)           