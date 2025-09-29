Le comparatisme en perspectives. Conférence d'Anne Tomiche (Lausanne)

Dans le cadre du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées et du cours "Introduction à la littérature comparée: histoires et théories" de la Prof. Marie Kondrat, Anne Tomiche (Sorbonne Université) donnera une conférence le 11 novembre 2025, à 16h15.

Professeure de littérature comparée à Sorbonne Université depuis 2010, elle est l'autrice de nombreux articles sur la représentation des femmes dans le discours des avant-gardes occidentales, sur la place des femmes dans ces mouvements, sur la perturbation des catégories de genre dans les pratiques expérimentales des avant-gardes artistiques du premier vingtième siècle et sur la forme du manifeste. Parmi ses publications récentes sur ces sujets, citons Genre et signature (dir., Classiques Garnier, 2018), Genre et Manifestes (dir., Sorbonne Université Presses, 2023) et Genre. Histoire, identité, sexualité (L’Opportune, 2024). En 2017 paraissent sous sa direction les 6 volumes du Comparatisme comme approche critique (Classiques Garnier), somme théorique dont une partie des réflexions sera abordée dans cette conférence, intitulée "le comparatisme en perspectives".