Séminaire "Nouvelles écritures de l'histoire littéraire, nouvelles définitions du littéraire" (Dijon)

Séminaire "Nouvelles écritures de l'histoire littéraire, nouvelles définitions du littéraire", CPTC, Université de Bourgogne Europe, deuxième année

org. Corinne François-Denève, Laurence Giavarini

Toutes les séances ont lieu de 14h à 17h, en présentiel.

Les séances sont archivées et déposées sur le site de CPTC.

—

23 octobre 2025 : « Nouveaux objets, nouveaux dispositifs » (MSH, salle des Conseils R02)

Erika Fülöp (Université Toulouse Jean Jaurès) : « A la recherche des générations perdues (dans les labyrinthes de Jean-Pierre Balpe) »

Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne), « Écrire au bord d'un terrain de foot. Une expérience littéraire et genrée »

18 décembre 2025 : Travaux de doctorant.e.s (MSH, salle des Conseils R03)

Jennifer Lavallé (UBE, CPTC) : « Désinvibiliser les traducteurs·trices de l’entre-deux siècles : méthodes et enjeux à partir de l’exemple d’Auguste Lavallé (1858–1942) »

Léa Picot (UBE, CPTC) : « Entre mots et mouvements : aborder le matrimoine en danse (xxe et xxie siècles) »

29 janvier 2026 : « Autres langues, autres espaces de la littérature » (MSH, salle des Séminaires R03)

Jérôme Meizoz (université de Lausanne) : « Écrire le vernaculaire »

Denis Saint-Amand (FRNS, université de Namur) : « Extension du domaine de la lutte : les littératures sauvages »

26 février 2026 « Ce que l'histoire du livre apporte aux études littéraires » (MSH, salle des Séminaires R03)

Mathilde Bombart (université de Lyon 2) : « Matérialités de la littérature »

Fanny Boutinet (université de Perpignan) : « Les Mémoires de femmes comme produits de librairie »

19 mars 2026 : « Nouveaux théâtres » (salle en attente)

Agnès Curel (Université Jean Moulin Lyon 3) "L’art du bonimenteur au XIXe siècle : pratique théâtrale et imaginaire culturel"

Flavie Kerautret (université de Villetaneuse) « Vente de médicaments, théâtre de rue et littérature. Enquête sur le métier d’opérateur (Paris, première moitié du XVIIᵉ siècle) »

23 avril 2026 : « Nouvelles approches des littératures en lettres classiques » (MSH salle des Séminaires R03)

Guillaume Bonnet (uBe), "Penser en français et écrire en latin ? Problématique de la poésie néo-latine tardive"

Sylvie Laigneau-Fontaine (uBe) « "Exhumations toute provinciales de poètes du XVIe siècle (...) humus et détritus végétal" (Sainte-Beuve) : pour une réhabilitation de l'humanisme régional »

Estelle Oudot (uBe) : « La seconde sophistique (Ier-IIe siècle) ou les limites d’une anthropologie de l’écriture ».