Séminaire pour un chantier littéraire. Autour de l'œuvre de Monique Wittig, saison 2

À compter d’octobre 2025, débute la deuxième année du séminaire pour un chantier littéraire autour de l’œuvre de Monique Wittig, organisé cette année par Yannick Chevalier (Université Lyon 2 – UMR 5317 IHRIM), Sandra Daroczi (University of Bath), Claire Pollet (chercheuse indépendante) et Aurore Turbiau (Université de Lausanne – CIEL), et soutenu par l’association des Ami.es de Monique Wittig.

Le séminaire, ouvert à tout public, est principalement destiné à accompagner et fédérer les différents travaux de recherche et de traduction qui sont actuellement en cours sur et autour de l’œuvre de Monique Wittig. Le séminaire est organisé selon le principe d’un roulement entre conférences, ateliers de traduction et ateliers “travaux en cours”.

Les séances de la première année de séminaire ont donné lieu à une retranscription écrite. Le sommaire se trouve à cette adresse : https://etudeswittig.hypotheses.org/8761.

—

Au programme en 2025-2026

Les ateliers traduction sont destinés à être des espaces d’échanges pour les personnes qui traduisent actuellement Wittig dans une langue étrangère : les discussions permettent ainsi d’éclaircir la structure syntaxique et poétiques des textes, d’élucider leurs sources et références parfois allusives, de confronter les langues pour imaginer des solutions de traduction.

Les ateliers “travaux en cours” constituent un laboratoire d’idées et d’accompagnement pour les recherches wittigiennes ; ils sont notamment ouverts aux personnes qui débutent dans la recherche wittigienne (doctorant-es, masterant-es et autres) et qui sentent le besoin de tester leurs analyses, de trouver et échanger des ressources et discuter collégialement leurs propositions.

Le calendrier exact des conférences reste à confirmer. Nous entendrons Élisabeth Lebovici, autour de l’œuvre de Lena Vandrey et de ses rapports avec celle de Wittig. Nous entendrons également Chloé Jacquesson, spécialiste des questions de genre chez Nathalie Sarraute et Monique Wittig.

Pour cette nouvelle année du séminaire, nous nous proposons aussi de consacrer aussi certaines séances (ou parties de séances) à la lecture collective et collégiale de certains textes de Wittig, autour de cet axe qui émerge des réflexions de l’année passée : “Wittig en détails”.

—

Calendrier et lien de connexion

Le séminaire se tient en ligne les lundis et mercredis (en alternance), de 18:00 à 20:00 (heure de Paris). Pour l’accessibilité du séminaire comme pour nos archives, nous tâchons de retranscrire en direct le verbatim des séances.

Le lien de connexion est permanent et chacun-e peut rejoindre le séminaire à tout moment de l’année : https://visio.univ-lyon2.fr/yan-s9u-pcp-oqb.

Lundi 13 octobre : séance de rentrée (lancement du programme Wittig en détails) et atelier traduction. Nous entendrons Alice Centamore parler de l’édition récente du Corps lesbien et de Virgile, non aux États-Unis.

Mercredi 12 novembre : atelier “travaux en cours”

Lundi 15 décembre : conférence

Mercredi 14 janvier : atelier traduction

Lundi 9 février : atelier “travaux en cours”

Mercredi 11 mars : conférence

Lundi 13 avril : atelier traduction

Mercredi 13 mai : atelier “travaux en cours”

Lundi 15 juin : conférence

Le programme des ateliers restera ouvert au long de l’année, il suivra comme l'an passé le flux des actualités et des discussions émergeant lors des séances. La liste de diffusion reste également ouverte : c’est l’espace, entre les séances, où nous pouvons échanger informations, documents, analyses. Il n'est pas nécessaire d'y être inscrit-e pour suivre ponctuellement les séances, en accès libre.

—

Pour toute information ou toute demande d'inscription, ne pas hésiter toutefois à nous envoyer un mail à etudeswittig@gmail.com.