Sylvain Diaz, "À la renverse". Dramaturgies de la chute (1980-2020)

Quoi de commun entre Place des héros (1988) de Thomas Bernhard et Krach (2013) de Philippe Malone, entre Les Idiots (1997) de Claudine Galea et Promenades (2003) de Noëlle Renaude ? Toutes ces pièces mettent en scène « des hommes qui tombent ».

L’expérience pourrait être banale : qui n’a jamais raté une marche, glissé sur une plaque de verglas, perdu l’équilibre, cédé à la pesanteur qui invariablement nous entraîne vers le sol ? Mais elle ne l’est pas car cette physique est aussi une métaphysique. Dans la chute à laquelle nous sommes toutes et tous exposés, se rejoue la Chute — événement qui, selon Cioran, inaugure l’Histoire.

Représentant crashs et défenestrations, sauts depuis un pont, une falaise ou un immeuble, notre théâtre s’inscrit dans cette histoire qu’ont pu raviver tant l’image de « l’homme qui tombe » depuis les tours en feu du World Trade Center que la pensée collapsologique qui postule l’effondrement prochain de nos civilisations. C’est à l’exploration de ces dramaturgies de la chute, principalement françaises, qu’est consacré cet ouvrage conçu comme une « hantologie » : il s’agit ici de débusquer ce qui, presque obsessionnellement, nous inquiète — quitte à se demander si le théâtre des quarante dernières années, si notre théâtre (qu’à l’envi on dit politique) ne serait pas en fait moral.

Corpus : M. Aubert, A. Badea, S. Belbel, T. Bernhard, C. Cayet, T. Depryck, S. Diard, M. Dilasser (MarDi), E. Durif, R. Fichet, C. Galea, L. Gaudé, C. Huysman, A. Jacob, J. H. Khemiri, B.-M. Koltès, D. Léon, P. Malone, S. Massini, B. Métais-Chastanier, G. Motton, W. Mouawad, M. Navarro, E. Noël, Petrol, G. Poix, N. Renaude, F. Richter, M. Skalova, M. Simonot, O. Sylvestre, M. Vinaver, F. Vossier.