ITEM - Séminaire « Équipe Proust » 2025-2026

Proust : Papiers. Livres. Archives. Bibliothèques

Coordination : Julie André (École polytechnique) et Guillaume Fau (BnF)

Les séances ont lieu en alternance à l’ENS, 29 rue d’Ulm et à la BnF, site Richelieu, 58 rue de Richelieu et sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.

Ce séminaire marque une nouvelle étape dans la longue collaboration entre l’équipe Proust de l’ITEM et la Bibliothèque nationale de France, collaboration qui a déjà permis de mener à bien de nombreux projets : la numérisation du fonds (déjà près de 200 cotes), la réalisation d’éditions, imprimée (« Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France », Brepols-BnF) et numérique (L’Agenda 1906, 2015), ainsi que la grande exposition « Marcel Proust. La fabrique de l’œuvre » (BnF, 2022). Avec des séances prévues in situ, au plus près du document, ce séminaire sera l’occasion d’observer les manuscrits de Proust et d’en étudier la genèse et, des papiers aux livres, il permettra d’ouvrir le champ de la réflexion critique sur les notions d’archive et de bibliothèque.

Lundi 13 octobre 2025, 10h-12h (ENS, salle Ferdinand Berthier, U207)

Ouverture : Nathalie Mauriac Dyer

Jean-Yves Tadié et Olivier Wagner, Entretien : Autour de Proust, lieux, témoins et biographies

Lundi 17 novembre 2025, 10h-12h (BnF Richelieu, salle des conférences)

Caroline Szylowicz, Histoires du fonds Proust en Illinois

Guillaume Fau et Frédérique Pelletier, Le Fonds Proust à la BnF : histoire et actualités

Lundi 8 décembre 2025, 10h-12h (ENS, salle Camille MARBO, U205)

Françoise Leriche, Pour Sainte-Beuve. L’intertexte archivistique proustien

Lundi 12 janvier 2026, 10h-12h (ENS, salle Camille MARBO, U205)

Yuji Murakami, Bibliothèque d’Orient, ou la journée charnière de Guermantes-Sodome

Lundi 2 février 2026, 10h-12h (BnF Richelieu, salle des conférences)

Cécile Leblanc, « Ma mémoire toute remplie d’elle ». La carrière de Sarah Bernhardt dans les avant-textes de Proust et les écrits de Hahn, choses vues, choses jugées

Lundi 16 mars 2026, 10h-12h (ENS, salle Camille MARBO, U205)

Antoine Compagnon, Proust exposé ?

Lundi 13 avril 2026, 10h-12h (ENS, salle Camille MARBO, U205)

Matthieu Vernet, Les livres de Proust. Tour d’horizon d’une bibliothèque fantôme

Lundi 18 mai 2026, 10h-12h (BnF Richelieu, salle des conférences)

Claire Bustarret, Aborder la matérialité des Cahiers : usages des supports et gestes d’écriture