Les perdants à l’écran : trajectoires et représentations cinématographiques (MSH Clermont-Ferrand)

Colloque international « Les perdants à l’écran : trajectoires et représentations cinématographiques » organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UR 4280) et le Centre d’Histoire « Espaces et Cultures (CHEC, UR 1001-UCA) de l’Université Clermont Auvergne en partenariat avec l’Université Clermont Auvergne, la MSH de Clermont-Ferrand, l’Institut LLCSH, l’association Sauve Qui Peut le Court Métrage, le CinéFac et Clermont Auvergne Métropole.

Programme :

Mercredi 15 octobre 2025

Après-midi

12h30 Accueil des participants & déjeuner

14h00 Introduction : Caroline Lardy, Hélène Vial (Université Clermont Auvergne)

Session 1 - Géographies de la perte

14h15 Laure Abramovici (Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : La figure du cinéaste dans les cinémas de Palestine et d’Israël, ou l’art de ne pas s’atteindre tout à fait

14h40 Stanislas de Courville (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : Les derniers seront les premiers ? Un Débris de l’Empire de Friedrich Ermler ou la sécularisation de l’espérance dans l’URSS des années 1920

15h05 Corentin Le Corre (Université Clermont Auvergne, Nantes Université) : Les victimes du 11 mars 2011 dans le cinéma de Sono Sion

15h30-16h00 Discussion & pause

Session 2 - Politiques de la perte

16h Mokhtar Belarbi (Université Moulay Ismaïl, Meknès) : Le perdant révolutionnaire dans Il était une fois la révolution de Sergio Leone

16h25 Hugo Orain (Université Rennes 2) : Anarchistes à l’écran : images d’une défaite attendue

16h50-17h20 Discussion

18h00 Projection de courts métrages à la Jetée - Place Michel de l’Hospital

Entrée libre

Jeudi 16 octobre 2025

Matin

8h30 Accueil des participants

Session 3 - Être perdant dans la sphère intime et sociale

9h00 Benjamin Campion (Université de Lille) : Sociopoétique du déclassement dans le cinéma néoréaliste de Zavattini et De Sica

9h25 Jacques Marckert (Académie de Créteil) : Florence Foster Jenkins : la reine de l’ennui ?

9h50 Baptiste André (Université de Strasbourg) : Ralph Bellamy ou comment perdre avec le sourire

10h15-10h45 Discussion & pause

10h45 Eric Gatefin (Université de Tours) : L’amoureux en échec dans la comédie d’auteur française (1990-2024) ou les côtés sombres d’une séduction ratée

11h10 Valentin Debatisse (Université Clermont Auvergne) : Qu’a-t-on à gagner quand on a tout perdu ? Ces perdants empreints de superbe et sublimés à l’écran

11h35 Discussion & déjeuner

Après-midi

Session 4 - Focus Hollywood : illusions et bascules

14h00 Florence Oussadi (Académie de Paris) : Quand la transformation du winner en loser réenchante le monde : points de passage et ouvertures du cinéma hollywoodien vers d’autres mondes

14h25 Hélène Vial (Université Clermont Auvergne) : Impossibles missions : Tom Cruise et la figure du perdant

14h50-15h20 Discussion & pause

Session 5 - Le perdant et les marges

15h20 Merlo Mermet-Bouvier-Hatzfeld (Université Lumière Lyon 2) : « Plus je connais les hommes, plus j’aime mon Rott’ » : chiens méchants et marginalités masculines dans le cinéma contemporain

15h45 Luca Tsingos (Université Côte d’Azur) : Le white trash dans le cinéma américain moderne

16h10 Discussion & pause

16h40 Conclusion : Caroline Lardy, Hélène Vial