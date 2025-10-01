Valérie Zenatti, La Surprise. Une innocence renouvelée

Lorsque la surprise est bonne, il fait soudain jour en pleine nuit ; lorsqu’elle est mauvaise, il fait nuit en plein jour. »

Comment questionner l’inattendu ? Quelles traces laissent en nous la stupeur ou l’éblouissement ? Souvent négligée car vite évanouie, la surprise est en réalité un état fondamental de nos vies : elle crée une dimension que nous ne possédions pas.

Si certaines surprises, plus discrètes, ne donnent pas le sentiment que tout bascule, elles n’en sont pas moins dignes d’attention.

Valérie Zenatti examine avec vivacité et profondeur de quoi la surprise est faite, et dessine le portrait en mouvement de ce qui nous met d’abord à l’arrêt. Coups de foudre, bouleversements intimes, catastrophes collectives, toutes ces surprises viennent percuter notre vision du monde, elles nous transforment.

Feuilleter l'ouvrage…