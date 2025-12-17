Jane Austen, Ma chère Cassandra

Traduction de Constance Lacroix. Édition établie par Constance Lacroix et Emmanuelle Boizet.

Si l’œuvre de Jane Austen a traversé les époques – Orgueil et Préjugésou Raison et Sentiments sont parmi les romans les plus lus au monde – la femme derrière la romancière reste étonnamment méconnue. Ses lettres à sa sœur Cassandra, sa meilleure amie et plus fidèle confidente, permettent de lever le voile sur sa personnalité. Entre deux potins et des nouvelles de leur famille, Jane partage avec Cassandra ses pensées secrètes, ses espoirs et ses doutes. Ce dialogue intime et complice entre deux sœurs nous rappelle que, derrière la plume brillante de Jane Austen, il y avait une femme de son temps, à la fois ordinaire et extraordinaire.

Plus qu’une simple correspondance familiale ou qu’un document historique, ce volume est surtout un trésor littéraire, une clé pour comprendre l’inspiration et les sources de l’art subtil de Jane Austen. Pour tous les lecteurs captivés par ses romans, ce recueil est une invitation à rencontrer véritablement celle qui les a enchantés, à la découvrir sous un jour nouveau, en toute intimité.

