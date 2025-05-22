Joëlle Le Marec, Muriel Amar (dir.), Un abécédaire sensible des bibliothèques. Mots d'ordre et de désordre

Préface de Georges Didi-Huberman

Prélude de Philippe Artières

Textes de : Muriel Amar, Association des Bibliothécaires de la Ville de Paris, Agathe Baechelen, Geneviève De Maupeou, Catherine Geoffroy, Raphaële Gilbert, Florence Jany-Catrice, Quentin Le Guevel et Julien Prost, Joëlle Le Marec, Catherine Revest, Cécile Touitou, Lorenzo Weiss, Collectif d’enquêteurs-trices sur la bibliothèque.

L’ouvrage est issu d’un travail collectif de longue durée dans le monde de la bibliothèque. Il s’agit de rendre visibles et audibles les présences et les voix discrètes d’une communauté professionnelle occupée jour après jour à entretenir des espaces de vie et des savoirs menacés par les pratiques de management des ressources. Le fait que la bibliothèque ne ressemble pas à un milieu naturel (une forêt, une zone littorale), et qu’elle soit souvent considérée comme un instrument de politiques publiques, empêche d’en voir l’essentiel. Elle est un milieu unique. Elle maintient les conditions vécues, concrètes, d’un projet collectif continu. Elle structure un lien vivant entre savoirs, égalité, attention, souci de soi et d’autrui. L’institution parfois réputée conservatrice occupe du simple fait de tenir à ce qui est important, une place aux avant-gardes des perspectives ouvertes par les épistémologies du soin, de la protection et de l’attention.

Cet ouvrage propose non pas un texte lissé, mais les éléments d’un dialogue, autour de termes, de questions importantes, d’aspects jugés essentiels dans nos échanges.

Il s’adresse à ceux et à celles qui comptent sur les institutions publiques culturelles, les services publics, à toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’entretien de formes de vie structurées par les savoirs, pour amplifier le partage de ce qui compte, et maintenir un lieu de vie essentiel au plan politique.

—

Muriel Amar, conservatrice des bibliothèques, est actuellement maîtresse de conférences au Pôle Métiers du livre de l’Université de Nanterre et directrice de la collection La Numérique aux Presses de l’Enssib.

Joëlle Le Marec est professeure au Museum national d’histoire naturelle, membre du laboratoire « Patrimoines locaux, environnements et globalisation » (UMR 208). Elle développe des recherches sur les rapports sciences et société, et sur les pratiques et publics des institutions du savoir.