Séminaire de littérature du CREA. Evanghélia Stead présente son essai Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley (Nanterre & en ligne)
Prochaine séance du séminaire de littérature du CREA qui aura lieu le jeudi 9 octobre 2025 de 17.00 à 19.00 à l'Université Paris Nanterre (salle de séminaire 2 bâtiment Max Weber)
Evanghélia Stead (Professeure de littérature comparée, membre honoraire de l'IUF, Université Paris-Saclay) présentera son récent ouvrage :
Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley (Open Book Publishers, 2024).
Répondant : Xavier Giudicelli.
La séance aura lieu en hybride et sera accessible à distance via le lien google meet suivant: https://meet.google.com/axr-gjzd-skj.
