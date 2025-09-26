Séminaire de littérature du CREA. Evanghélia Stead présente son essai Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley (Nanterre & en ligne)

Prochaine séance du séminaire de littérature du CREA qui aura lieu le jeudi 9 octobre 2025 de 17.00 à 19.00 à l'Université Paris Nanterre (salle de séminaire 2 bâtiment Max Weber)

Evanghélia Stead (Professeure de littérature comparée, membre honoraire de l'IUF, Université Paris-Saclay) présentera son récent ouvrage :

Grotesque and Performance in the Art of Aubrey Beardsley (Open Book Publishers, 2024).

Répondant : Xavier Giudicelli.

La séance aura lieu en hybride et sera accessible à distance via le lien google meet suivant: https://meet.google.com/axr-gjzd-skj.



Xavier Giudicelli

Professeur des Universités (littérature britannique XIXe-XXIe siècle et intermédialité)

UFR LCE, département d'Études anglophones

200 av. de la République - 92001 Nanterre Cedex

www.parisnanterre.fr

