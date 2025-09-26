Études Littéraires, n° 54.1 : "Non-dit(s) du genre et de la sexualité dans le roman d'expression française au XIXe s." (dir. Lucie Nizard & Nicolas Duriau)

Sommaire codirigé par Lucie Nizard (Université de Genève) et Nicolas Duriau (ENS de Lyon-Oxford University/Fondation Wiener-Anspach).

Ce dossier se propose d'explorer, du Premier Empire à la Belle Époque, la façon dont le(s) non-dit(s) du genre et de la sexualité participent à la banalisation de l'idéologie de la différence et de la hiérarchie des sexes, tout en ouvrant des espaces de dialogues - ou de "blancs" - où peuvent se déconstruire les identités, les désirs et les pratiques données pour naturelles - ou pour "vraies" - au XIXe siècle. Au détour du texte littéraire, en particulier romanesque, les contributeur·ices (re)lisent l'oeuvre de romancier·ères canoniques (Flaubert, Zola, Sand, etc.), comme d'auteur·ices en voie de redécouverte (Choiseul-Meuse, La Vaudère, Rachilde, etc.), au prisme de problématiques telles que la représentation, plus au moins implicite aux yeux des lecteur·ices contemporain·es, des violences sexistes et sexuelles, des homosexualités ou de l'inceste. Non seulement la conséquence d'une censure morale qui pèse sur la Librairie, mais aussi l'effet d'un travail d'orfèvre, tantôt pour aiguillonner un public averti, tantôt pour mettre en scène - et dénoncer - les silences dont sont victimes les laissé·es-pour-compte de l'ordre sexuel, l'implicitation est un outil stylistique, rhétorique, et narratologique volontiers exploité par les écrivain·es étudié·es. Dans une approche méthodologique qui doit beaucoup à l'analyse du discours, ou à la sociocritique, il s'agit d'éclairer la façon dont le non-dit se fait démarche "poétique" (au sens littéraire autant qu'étymologique, soit de fabrication, mais aussi de démantèlement du langage phallogocentrique) dans le roman du long XIXe siècle.

Sommaire

INTRODUCTION

Non-dits du genre, vérités du sexe au XIXe siècle, Nicolas Duriau et Lucie Nizard

DOSSIER

« La chasse aux papillons » de Félicité de Choiseul-Meuse, ou les ambiguïtés du non-dit dans le roman érotique au féminin (1807-1809), Mélissa Thiriot (Sorbonne Université)

Ratés de l’ordre sexuel : la « brutalité des hommes » et l’insatisfaction féminine dans quelques textes sandiens de 1832, Sophie Ménard (Université de Montréal)

Métamorphose des genres. Mégenrer la lecture dans Novembre (1842) et Madame Bovary (1857), David Bélanger et Léonore Brassard (Université du Québec à Trois-Rivières)

Lorsque le « vol blanc des lesbiennes » passe : écrire sans dire, ou la suggestion du lesbianisme dans La Curée (1871), Shauna Heck (Université libre de Bruxelles/F.R.S-FNRS)

Ce désir innommable. De l’inceste comme apocalypse dans le roman décadent (1884-1897), Marie Daouda (Oxford University/Oriel College)

Poétique de la suggestion et implicites sexuels d’une violence de genre dans Monsieur Vénus de Rachilde (1884) et Bruges-la-Morte de Rodenbach (1892), Élinor Knutsen (Université de Genève)

« Vous n’êtes donc jamais souffrante ? » : Les non-dits de l’ovariectomie dans Les Demi-sexes de Jane de la Vaudère (1897) et Les Florifères de Camille Pert (1898), Camille Clère (Universität Leipzig)

Du déjà dit au non-dit : reprises et inversions dans Les Demi-sexes de Jane de la Vaudère (1897), Camille Islert (ENS de Lyon)

« Voir autrement » l’homosexualité masculine : L’Autre vue de Georges Eekhoud (1904), Éloïse Grommerch (Université de Liège)

VARIA

Filles trouées : fragmentation et reconfiguration post-traumatique chez Marie-Pier Lafontaine et Michelle Lapierre-Dallaire, Gabriel Proulx (Université d'Athabasca)

L’art de la satire, ou l’adresse au tir. Notes sur « Le Galant Tireur » de Baudelaire, Patrick Thériault (Université de Toronto)

Les recatégorisations du personnage secondaire dans les littératures française et québécoise contemporaines. Une étude de la secondarité narrative et thématique, Robert Dion et Andrée Mercier (Université du Québec à Montréel et Université Laval)

Les traductions des oeuvres de Newton en France au XVIIIe siècle, Nataša Raschi (Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo")