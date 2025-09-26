Henri Roorda. Colloque du centenaire (Lausanne)

Henri Roorda

Colloque du centenaire

Université de Lausanne | Université de Lorraine

6 au 8 novembre 2025

Jeudi 6 novembre

Château de Dorigny

13h30-13h40

Accueil (Daniel Maggetti, UNIL | Gilles Losseroy, Université de Lorraine)

CONTEXTES (modération : Daniel Maggetti)

13h40-14h15

« Waar is Anne ? » Le bilinguisme premier de Henri Roorda | Rokus Hofstede, Bruxelles

14h15-14h40

Roorda comment ? | Hans Vervoort, Amsterdam

14h40-15h15

Lettres d’Henri Roorda à Georges et Louise Renard (1889-1914) | Anne-Lise Delacrétaz & Alain Ausoni, UNIL

15h15-15h30

Pause-café

15h30-16h05

Roorda dada ? | Gilles Losseroy

16h05-16h40

« La dèche » : Henri Roorda et l’argent | Stéphane Pétermann, UNIL

16h40-16h50

Pause

16h50-18h00

Table ronde des traducteurs (modération : Marianne Enckell & Danièle Mussard) | Ariel Dilon | Yla von Dach | Rokus Hofstede | Bojan Savic Ostojic

Restaurant Tibits

19h00-20h00

Repas

Maison de Quartier Sous-Gare

20h30-21h45

Spectacle – L’hirondelle vole avec la rapidité du zèbre, lequel, d’ailleurs, vole très rarement | Françoise Klein, dans une mise en scène de Gilles Losseroy

Vendredi 7 novembre

Haute école pédagogique du Canton de Vaud

PÉDAGOGIE (modération : Alain Ausoni)

09h30-10h05

Une correspondance anarchiste. L’éducationnisme-réalisateur d’Élisée Reclus dans ses lettres à Henri Roorda | Étienne Furrer, UNIL

10h05-10h40

Roorda pédagogue | Vincent Fornerod, Lausanne

10h40-11h15

Roorda lu par de futurs enseignants | Unité AGIRS (HEP VD)

11h30-12h00

Casse-croûte

Av. Juste-Olivier 22

12h30-13h15

Apposition de la plaque commémorative d’Henri Roorda | Grégoire Junod, syndic de Lausanne

Château de Dorigny

CHRONIQUES (modération : Anne-Lise Delacrétaz)

14h15-14h50

Entre rire et larmes, déconstruction du sérieux dans les chroniques de Roorda | Alessio Christen, UNIL

14h50-15h25

Écrire pour désarmer. Henri Roorda chroniqueur | Anne-Frédérique Schlaepfer, UNIFR

15h25-15h40

Pause-café

15h40-16h40

Table ronde des éditeurs (modération : Gilles Losseroy) | Danielle Ohran (Allia) | Alain Berset (Héros-Limite) | Florence Bourqui (Florides helvètes) | Éric Dussert (Mille et une Nuits) | Laurence Gudin (La Baconnière) | Danièle Mussard (Humus)

Foyer de la Grange

17h30-19h30

Lecture – Lettres à Amédée Dunois et à quelques amis anarchistes | Gilles Losseroy

Apéritif dînatoire

Silo du Lac (Renens)

20h00-21h15

Spectacle – Henri Roorda, le pessimiste joyeux | Collectif nunc Théâtre : Jo Boegli |Hubert Cudré | Zina Balmer | Patrick Dentan

Samedi 8 novembre

Château de Dorigny

INTERTEXTUALITÉ ET RÉCEPTION (modération : Anne-Lise Delacrétaz)

09h30-10h05

Les poètes sous la plume d’Henri Roorda | Jonathan Wenger, Neuchâtel

10h05-10h40

D'une grande famille, Henri R. | Éric Dussert (BNF, Paris)

10h40-10h55

Pause

10h55-11h30

La réception romande d’Henri Roorda, 1925-1992 | Daniel Maggetti

11h30-12h05

La réception iranienne du Pédagogue n’aime pas les enfants | Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Paris – Université catholique de Lille)

Restaurant de Dorigny

12h15-13h15

Repas



Château de Dorigny

HUMOUR (modération : Alain Ausoni)

13h30-14h05

Le rire subversif d’Henri Roorda, lecteur de James Sully | Aurélien Demars, Université Jean Moulin – Lyon 3

14h05-14h40

Entre potacherie et dénonciation. L’humour para-scolaire d’Henri Roorda | Alain Corbellari, UNIL

14h40-14h50

Pause



14h50-15h25

Henri Roorda et Octave Mirbeau : des farces aux fantaisies théâtrales | Tomasz Kaczmarek, Université de Lodz

15h25-16h00

Portrait d’Henri Roorda en auteur dramatique | Joël Aguet, Lausanne

16h00-16h15

Clôture (Daniel Maggetti | Gilles Losseroy)

Ce colloque bénéficie du soutien du Centre des littératures en Suisse romande (Lettres, UNIL), de l’École de français langue étrangère (Lettres, UNIL), de la Haute École pédagogique du Canton de Vaud, de l’Université de Lorraine et de l’Association des Amis de Henri Roorda.

Organisation : Alain Ausoni (UNIL) | Anne-Lise Delacrétaz (UNIL) | Gilles Losseroy (Université de Lorraine) | Daniel Maggetti (UNIL)