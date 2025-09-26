Henri Roorda. Colloque du centenaire (Lausanne)
Henri Roorda
Colloque du centenaire
Université de Lausanne | Université de Lorraine
6 au 8 novembre 2025
—
Jeudi 6 novembre
Château de Dorigny
13h30-13h40
Accueil (Daniel Maggetti, UNIL | Gilles Losseroy, Université de Lorraine)
CONTEXTES (modération : Daniel Maggetti)
13h40-14h15
« Waar is Anne ? » Le bilinguisme premier de Henri Roorda | Rokus Hofstede, Bruxelles
14h15-14h40
Roorda comment ? | Hans Vervoort, Amsterdam
14h40-15h15
Lettres d’Henri Roorda à Georges et Louise Renard (1889-1914) | Anne-Lise Delacrétaz & Alain Ausoni, UNIL
15h15-15h30
Pause-café
15h30-16h05
Roorda dada ? | Gilles Losseroy
16h05-16h40
« La dèche » : Henri Roorda et l’argent | Stéphane Pétermann, UNIL
16h40-16h50
Pause
16h50-18h00
Table ronde des traducteurs (modération : Marianne Enckell & Danièle Mussard) | Ariel Dilon | Yla von Dach | Rokus Hofstede | Bojan Savic Ostojic
Restaurant Tibits
19h00-20h00
Repas
Maison de Quartier Sous-Gare
20h30-21h45
Spectacle – L’hirondelle vole avec la rapidité du zèbre, lequel, d’ailleurs, vole très rarement | Françoise Klein, dans une mise en scène de Gilles Losseroy
—
Vendredi 7 novembre
Haute école pédagogique du Canton de Vaud
PÉDAGOGIE (modération : Alain Ausoni)
09h30-10h05
Une correspondance anarchiste. L’éducationnisme-réalisateur d’Élisée Reclus dans ses lettres à Henri Roorda | Étienne Furrer, UNIL
10h05-10h40
Roorda pédagogue | Vincent Fornerod, Lausanne
10h40-11h15
Roorda lu par de futurs enseignants | Unité AGIRS (HEP VD)
11h30-12h00
Casse-croûte
Av. Juste-Olivier 22
12h30-13h15
Apposition de la plaque commémorative d’Henri Roorda | Grégoire Junod, syndic de Lausanne
Château de Dorigny
CHRONIQUES (modération : Anne-Lise Delacrétaz)
14h15-14h50
Entre rire et larmes, déconstruction du sérieux dans les chroniques de Roorda | Alessio Christen, UNIL
14h50-15h25
Écrire pour désarmer. Henri Roorda chroniqueur | Anne-Frédérique Schlaepfer, UNIFR
15h25-15h40
Pause-café
15h40-16h40
Table ronde des éditeurs (modération : Gilles Losseroy) | Danielle Ohran (Allia) | Alain Berset (Héros-Limite) | Florence Bourqui (Florides helvètes) | Éric Dussert (Mille et une Nuits) | Laurence Gudin (La Baconnière) | Danièle Mussard (Humus)
Foyer de la Grange
17h30-19h30
Lecture – Lettres à Amédée Dunois et à quelques amis anarchistes | Gilles Losseroy
Apéritif dînatoire
Silo du Lac (Renens)
20h00-21h15
Spectacle – Henri Roorda, le pessimiste joyeux | Collectif nunc Théâtre : Jo Boegli |Hubert Cudré | Zina Balmer | Patrick Dentan
—
Samedi 8 novembre
Château de Dorigny
INTERTEXTUALITÉ ET RÉCEPTION (modération : Anne-Lise Delacrétaz)
09h30-10h05
Les poètes sous la plume d’Henri Roorda | Jonathan Wenger, Neuchâtel
10h05-10h40
D'une grande famille, Henri R. | Éric Dussert (BNF, Paris)
10h40-10h55
Pause
10h55-11h30
La réception romande d’Henri Roorda, 1925-1992 | Daniel Maggetti
11h30-12h05
La réception iranienne du Pédagogue n’aime pas les enfants | Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Paris – Université catholique de Lille)
Restaurant de Dorigny
12h15-13h15
Repas
Château de Dorigny
HUMOUR (modération : Alain Ausoni)
13h30-14h05
Le rire subversif d’Henri Roorda, lecteur de James Sully | Aurélien Demars, Université Jean Moulin – Lyon 3
14h05-14h40
Entre potacherie et dénonciation. L’humour para-scolaire d’Henri Roorda | Alain Corbellari, UNIL
14h40-14h50
Pause
14h50-15h25
Henri Roorda et Octave Mirbeau : des farces aux fantaisies théâtrales | Tomasz Kaczmarek, Université de Lodz
15h25-16h00
Portrait d’Henri Roorda en auteur dramatique | Joël Aguet, Lausanne
16h00-16h15
Clôture (Daniel Maggetti | Gilles Losseroy)
—
Ce colloque bénéficie du soutien du Centre des littératures en Suisse romande (Lettres, UNIL), de l’École de français langue étrangère (Lettres, UNIL), de la Haute École pédagogique du Canton de Vaud, de l’Université de Lorraine et de l’Association des Amis de Henri Roorda.
Organisation : Alain Ausoni (UNIL) | Anne-Lise Delacrétaz (UNIL) | Gilles Losseroy (Université de Lorraine) | Daniel Maggetti (UNIL)