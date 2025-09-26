Agenda
Événements & colloques
Persuader et faire mémoire à Rome à la fin de la République : relectures croisées des Catilinaires et des Philippiques de Cicéron

Persuader et faire mémoire à Rome à la fin de la République : relectures croisées des Catilinaires et des Philippiques de Cicéron

Publié le par Marc Escola (Source : Veronica Revello)

Lyon, 6-7 novembre 2025

Université Jean Moulin Lyon 3 UMR 5189 HISOMA / Sorbonne Université UR 1491 EDITTA

Colloque organisé avec le soutien du fonds recherche de l’université Lyon 3 et du fonds d’intervention recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 

Programme définitif

 Jeudi 6 novembre 2025

 9h30–10h00 – accueil café

10h00–10h30
Marie Ledentu (Université Lyon 3) & Charles Guérin (Sorbonne Université) : « Pourquoi et comment (re)lire les Catilinaires et les Philippiques de Cicéron ? Enjeux et questionnements rhétoriques, politiques, historiques »

 SESSION 1

Cicéron et la res publica : mémoire, rhétorique et politique

10h30–11h15 – Keynote speaker
Christoph PIEPER (Universiteit Leiden)
Cicero’s consular mask 2.0: Self-fashioning strategies in the Philippics and beyond 

11h15–11h45
Bernardo CEDONE (Università degli Studi di Milano)
Cicerone “uomo forte”: uso e riuso di Catilina tra Catilinarie e Filippiche

11h45–12h15
Katharine FIRTH (University of Amsterdam)
Cicero’s Catilinarian Orations, The Plebs, The Senate, and Collective Memory 

12h15–12h45 – Discussion

12h45–14h30 – Pause déjeuner

 

SESSION 2

In Catilinam et In Antonium : invective, mémoire et représentations du conflit

14h30–15h00
Bogdan George CRISTEA (Adam Mickiewicz University, Poznań)
La revalorisation des personnages et des événements négatifs dans les Philippiques de Cicéron

15h00–15h30

Giuseppe LA BUA (Sapienza Università di Roma)
Nec vero necesse est quemquam a me nominari: memoria sui, esemplarità e invettiva nelle Catilinarie e Filippiche di Cicerone

15h30–16h00 – Pause café

 16h00–16h30
Sophia Luise HÄBERLE (Humboldt-Universität zu Berlin)
Fabulam conficere: Autorschaftskonkurrenz and Writing the Future of Civil War

16h30–17h00 – Discussion

 

Vendredi 7 novembre 2025

9h00–9h30 – Accueil café

 SESSION 3

Quelle survie pour Cicéron ? : réceptions littéraires et rhétoriques

9h30–10h15 – Keynote speaker
Alfredo CASAMENTO (Università di Palermo)
"Predicatore di illusioni". Leopardi, Cicerone, le Filippiche

10h15–10h45
Francesca ROMANA NOCCHI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Le citazioni ciceroniane nell’Institutio oratoria di Quintiliano: memoria e tradizione di un maestro 

10h45–11h15
Raphaëlle CYTERMANN (Sorbonne Université)
Cicéron chez Lucain (Pharsale VII, 62–85) : la déconstruction de la figure du consul togatus 

11h15–11h45 – Discussion

11h45–13h30 – Pause déjeuner

 

SESSION 4

La mémoire cicéronienne dans l’historiographie et la littérature exemplaire : un processus de réduction ?

13h30–14h00

Henriette VAN DER BLOM (University of Birmingham)
Valerius Maximus on Cicero 

14h00–14h30
Simon CAHANIER (Nantes Université)
L’oubli des Catilinaires et des Philippiques dans les Faits et dits mémorables de Valère Maxime

 14h30–15h00 – Pause café

 15h30–16h00

Tommaso RICCHIERI (Università di Bologna)
Aeternas Antonii memoriae inussit notas : le Filippiche e la morte di Cicerone in Velleio Patercolo 

16h00–16h30 – Discussion

16h30–17h00 – Clôture du colloque et salutations finales