Persuader et faire mémoire à Rome à la fin de la République : relectures croisées des Catilinaires et des Philippiques de Cicéron

Lyon, 6-7 novembre 2025

Université Jean Moulin Lyon 3 UMR 5189 HISOMA / Sorbonne Université UR 1491 EDITTA

Colloque organisé avec le soutien du fonds recherche de l’université Lyon 3 et du fonds d’intervention recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

—

Programme définitif

Jeudi 6 novembre 2025

9h30–10h00 – accueil café

10h00–10h30

Marie Ledentu (Université Lyon 3) & Charles Guérin (Sorbonne Université) : « Pourquoi et comment (re)lire les Catilinaires et les Philippiques de Cicéron ? Enjeux et questionnements rhétoriques, politiques, historiques »

SESSION 1

Cicéron et la res publica : mémoire, rhétorique et politique

10h30–11h15 – Keynote speaker

Christoph PIEPER (Universiteit Leiden)

Cicero’s consular mask 2.0: Self-fashioning strategies in the Philippics and beyond

11h15–11h45

Bernardo CEDONE (Università degli Studi di Milano)

Cicerone “uomo forte”: uso e riuso di Catilina tra Catilinarie e Filippiche

11h45–12h15

Katharine FIRTH (University of Amsterdam)

Cicero’s Catilinarian Orations, The Plebs, The Senate, and Collective Memory

12h15–12h45 – Discussion

12h45–14h30 – Pause déjeuner

SESSION 2

In Catilinam et In Antonium : invective, mémoire et représentations du conflit

14h30–15h00

Bogdan George CRISTEA (Adam Mickiewicz University, Poznań)

La revalorisation des personnages et des événements négatifs dans les Philippiques de Cicéron

15h00–15h30

Giuseppe LA BUA (Sapienza Università di Roma)

Nec vero necesse est quemquam a me nominari: memoria sui, esemplarità e invettiva nelle Catilinarie e Filippiche di Cicerone

15h30–16h00 – Pause café

16h00–16h30

Sophia Luise HÄBERLE (Humboldt-Universität zu Berlin)

Fabulam conficere: Autorschaftskonkurrenz and Writing the Future of Civil War

16h30–17h00 – Discussion

Vendredi 7 novembre 2025

9h00–9h30 – Accueil café

SESSION 3

Quelle survie pour Cicéron ? : réceptions littéraires et rhétoriques

9h30–10h15 – Keynote speaker

Alfredo CASAMENTO (Università di Palermo)

"Predicatore di illusioni". Leopardi, Cicerone, le Filippiche

10h15–10h45

Francesca ROMANA NOCCHI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

Le citazioni ciceroniane nell’Institutio oratoria di Quintiliano: memoria e tradizione di un maestro

10h45–11h15

Raphaëlle CYTERMANN (Sorbonne Université)

Cicéron chez Lucain (Pharsale VII, 62–85) : la déconstruction de la figure du consul togatus

11h15–11h45 – Discussion

11h45–13h30 – Pause déjeuner

SESSION 4

La mémoire cicéronienne dans l’historiographie et la littérature exemplaire : un processus de réduction ?

13h30–14h00

Henriette VAN DER BLOM (University of Birmingham)

Valerius Maximus on Cicero

14h00–14h30

Simon CAHANIER (Nantes Université)

L’oubli des Catilinaires et des Philippiques dans les Faits et dits mémorables de Valère Maxime

14h30–15h00 – Pause café

15h30–16h00

Tommaso RICCHIERI (Università di Bologna)

Aeternas Antonii memoriae inussit notas : le Filippiche e la morte di Cicerone in Velleio Patercolo

16h00–16h30 – Discussion

16h30–17h00 – Clôture du colloque et salutations finales