Persuader et faire mémoire à Rome à la fin de la République : relectures croisées des Catilinaires et des Philippiques de Cicéron
Lyon, 6-7 novembre 2025
Université Jean Moulin Lyon 3 UMR 5189 HISOMA / Sorbonne Université UR 1491 EDITTA
Colloque organisé avec le soutien du fonds recherche de l’université Lyon 3 et du fonds d’intervention recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Programme définitif
Jeudi 6 novembre 2025
9h30–10h00 – accueil café
10h00–10h30
Marie Ledentu (Université Lyon 3) & Charles Guérin (Sorbonne Université) : « Pourquoi et comment (re)lire les Catilinaires et les Philippiques de Cicéron ? Enjeux et questionnements rhétoriques, politiques, historiques »
SESSION 1
Cicéron et la res publica : mémoire, rhétorique et politique
10h30–11h15 – Keynote speaker
Christoph PIEPER (Universiteit Leiden)
Cicero’s consular mask 2.0: Self-fashioning strategies in the Philippics and beyond
11h15–11h45
Bernardo CEDONE (Università degli Studi di Milano)
Cicerone “uomo forte”: uso e riuso di Catilina tra Catilinarie e Filippiche
11h45–12h15
Katharine FIRTH (University of Amsterdam)
Cicero’s Catilinarian Orations, The Plebs, The Senate, and Collective Memory
12h15–12h45 – Discussion
12h45–14h30 – Pause déjeuner
SESSION 2
In Catilinam et In Antonium : invective, mémoire et représentations du conflit
14h30–15h00
Bogdan George CRISTEA (Adam Mickiewicz University, Poznań)
La revalorisation des personnages et des événements négatifs dans les Philippiques de Cicéron
15h00–15h30
Giuseppe LA BUA (Sapienza Università di Roma)
Nec vero necesse est quemquam a me nominari: memoria sui, esemplarità e invettiva nelle Catilinarie e Filippiche di Cicerone
15h30–16h00 – Pause café
16h00–16h30
Sophia Luise HÄBERLE (Humboldt-Universität zu Berlin)
Fabulam conficere: Autorschaftskonkurrenz and Writing the Future of Civil War
16h30–17h00 – Discussion
Vendredi 7 novembre 2025
9h00–9h30 – Accueil café
SESSION 3
Quelle survie pour Cicéron ? : réceptions littéraires et rhétoriques
9h30–10h15 – Keynote speaker
Alfredo CASAMENTO (Università di Palermo)
"Predicatore di illusioni". Leopardi, Cicerone, le Filippiche
10h15–10h45
Francesca ROMANA NOCCHI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Le citazioni ciceroniane nell’Institutio oratoria di Quintiliano: memoria e tradizione di un maestro
10h45–11h15
Raphaëlle CYTERMANN (Sorbonne Université)
Cicéron chez Lucain (Pharsale VII, 62–85) : la déconstruction de la figure du consul togatus
11h15–11h45 – Discussion
11h45–13h30 – Pause déjeuner
SESSION 4
La mémoire cicéronienne dans l’historiographie et la littérature exemplaire : un processus de réduction ?
13h30–14h00
Henriette VAN DER BLOM (University of Birmingham)
Valerius Maximus on Cicero
14h00–14h30
Simon CAHANIER (Nantes Université)
L’oubli des Catilinaires et des Philippiques dans les Faits et dits mémorables de Valère Maxime
14h30–15h00 – Pause café
15h30–16h00
Tommaso RICCHIERI (Università di Bologna)
Aeternas Antonii memoriae inussit notas : le Filippiche e la morte di Cicerone in Velleio Patercolo
16h00–16h30 – Discussion
16h30–17h00 – Clôture du colloque et salutations finales