Table ronde "Musicien-nes russophones en exil depuis février 2022" (Genève)

Cette table ronde s'inscrit dans le cycle d'événements autour des artistes russophones en exil depuis l’invasion russe de l’Ukraine, organisé par l’Université de Genève et Sorbonne Université.



Nous accueillerons trois musicien-nes: Yana Okhotenko (musicienne de jazz), Pavel Fakhrtdinov (auteur-compositeur) et Dmitri Kourliandski (compositeur de musique électronique). La discussion sera animée par Louisa Martin-Chevalier, musicologue spécialiste de la Russie et de l’Europe centrale, maîtresse de conférences à Sorbonne Université.

La discussion se déroulera en russe, avec une interprétation consécutive en français.

Quand: Lundi 13 octobre, 18h15-20h00

Où: Université de Genève, Bâtiment des Philosophes, salle 201