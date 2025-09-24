Histoires nationales et récits dessinés (XIXe-XXIe s.) : une perspective mondiale (Grenoble)

Dans la continuité du colloque des 10-11 mars 2025 Dessiner l’Histoire. Récits historiques, illustrations et bandes dessinées en France (xixe-xxie siècle), l’Université Grenoble-Alpes et le laboratoire Luhcie organiseront au printemps 2026 un colloque intitulé Histoires nationales et récits dessinée (xixe-xxie siècle) : une perspective mondiale.

Le colloque se tiendra pendant deux jours, entre le 30 mars et le 3 avril 2026 (les dates précises dépendront des contraintes des différents intervenants).

Comme l’année dernière, l’enjeu est d’analyser, sur le temps long, l’intrication du récit historique et du dessin. Quelles sont les sources d’inspiration des dessinateurs, depuis la peinture d’histoire jusqu’à la photographie et au cinéma ? Quelles sont les formes prises par le récit dessiné, depuis l’illustration jusqu’à la bande dessinée et le film d’animation ? Dans quelle économie ces productions s’inscrivent-elles ? Quels publics touchent-elles ? Et surtout : qu’est-ce que le dessin permet d’ajouter – ou de retrancher – au passé progressivement reconstitué par les sciences historiques ?

Cette année, la perspective sera comparatiste et transnationale. En étudiant les histoires nationales dessinées (sous forme de récits illustrés ou de bandes dessinées), mais aussi d’autres formes susceptibles de donner à voir et à comprendre les histoires nationales (par exemple les biographies de personnages emblématiques de la nation), on s’efforcera de comprendre les spécificités de chaque modèle national, mais aussi les phénomènes de circulation qui ont affecté la façon dont chaque récit a été dessiné. Toutes les aires culturelles sont les bienvenues : plus elles seront variées, plus les discussions seront fructueuses.

Cette seconde rencontre a, comme la première, l’ambition de réunir une équipe de chercheuses et de chercheurs spécialisés, dans la perspective d’un ouvrage collectif sur la façon dont, depuis deux siècles, dans le monde entier, les récits dessinés ont donné à voir les histoires nationales.

Les propositions de communication (d’une longueur maximale de 2000 signes) sont à faire parvenir avant le 1erdécembre 2025 à Sylvain Venayre, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes, à l’adresse suivante : sylvain.venayre@univ-grenoble-alpes.fr