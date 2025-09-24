Michèle Finck, Vivre, écrire. Dialogues sur la poésie

Dialogues avec Pierre Dhainaut, Jean Marc Sourdillon, Mathieu Hilfiger, Sophie Guermès et Frédéric Sounac.

"Pour moi la poésie, cette insatisfaction vis-à-vis de la langue commune, cette interrogation sur les possibilités et la destination du langage, cet acte de résistance, n'est pas seulement une écriture (un texte). Elle est aussi une expérience. Ce que j'appelle poésie, c'est cette articulation d'un travail exigeant sur la langue et d'une expérience.

Pour que la poésie, qui ne tient qu'à un fil, ne reste pas lettre morte, elle doit se confronter à l'autre, au dialogue.

La poésie est profondément quelque chose qui nous métamorphose. De cette métamorphose, le dialogue peut rendre compte." — Michèle Finck

Sommaire

- Note de l’éditeur : Un dialogue incarné, par Mathieu Hilfiger.

- Préambule : À pied d’œuvre, par Michèle Finck.

- Par cœur. Poésie et mémoire. Dialogue avec Pierre Dhainaut.

- Grâce à toi. La poésie tendue vers l’autre. Dialogue avec Jean Marc Sourdillon.

- Dolor loci. Dialogue avec Mathieu Hilfiger.

- La poésie et la mer. Dialogue avec Sophie Guermès.

- Musique : la main amie. Dialogue avec Frédéric Sounac.

Peinture de couverture : Caroline François-Rubino



