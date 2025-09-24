Réécritures et transmission culturelle des mythes, des légendes et des contes populaires : plurilinguisme, littérature et arts. Journée d'étude FOLK (Nantes)

Vendredi 17 octobre 2025, Nantes Université, Campus Tertre, Château du Tertre, Salle 104

Programme

Matinée

9h - Accueil des participants et introduction des organisatrices Cécile Brochard et Dominique Peyrache-Leborgne

9h15 - Natalia Vela Ameneiro (Université de Cadix), « La mythologie fondatrice tahitienne : un héritage de Teuira Henry et Simone Grand »

9h45 - Evelyne Jacquelin (Université d’Amiens), « Le mythe de l’Atlantide dans Le Vase d’or de E.T.A. Hoffmann »

10h15 - Discussion et pause

10h45 - Benjamine Toussaint (Université de Paris-Sorbonne), « Entre humour et engagement politique, la réécriture des mythes et contes populaires chez Naomi Mitchison »

11h15 - Bochra et Thierry Charnay (Université de Lille), « Les métadiscours critiques des réécritures féministes contemporaines sur les mythes et les contes »

11h45 - Discussion et pause déjeuner

Après-midi

14h30 - Delphine Sangu (Nantes Université), « La fileuse d’argent de Naomi Novik : un conte éco-féministe »

15h - Pauline Franchini (Université de Lyon 3), « Comment et pourquoi lire et traduire Monteiro Lobato, le passeur de contes brésilien aujourd’hui accusé de racisme ? »

15h30 - Amal Baslimane (Université de Ghardaïa, Algérie), « Étude interculturelle de la réécriture de « Cendrillon » dans le folklore littéraire mozabite : le conte populaire mozabite « Fafa N’Ghad » »

16h - Discussion et pause

16h30 - Lisa El Ghaoui (Université de Grenoble-Alpes), « Le folklore marocain dans les contes, légendes et récits inédits d’Elisa Chimenti : entre littérature et ethnologie »

17h - Yasmine Saouli et Sihem Guetaffi (Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie), « Les réécritures transmédiatiques du conte populaire algérien « Loundja », la fille de l’ogresse »

17h30 - Discussion

18h - Clôture de la JE