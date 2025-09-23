Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ? (revue Itinéraires LTC)
Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?
Sous la direction d'Elsa Ayache et Anne Coudreuse
Résumé
Lorsque des arts de la représentation (littérature, arts plastiques étendus aux arts de la scène, sonores et cinématographiques) s’intéressent en 2025 à la catastrophe, de quoi traitent-ils exactement ? Quels fils rouges traversent et rassemblent les œuvres ? Que disent les analyses qui les accompagnent et les positionnements qu’elles sous-tendent ? Si l’examen de la notion de catastrophe n’est pas nouveau, le XXIe siècle a ouvert une ère marquée par une succession accélérée de crises écologiques, sanitaires, économiques ou politiques, locales et globales. Face à ces événements traumatiques, différentes modalités de réponses s’offrent à nous. Ce numéro interdisciplinaire propose d’en relever les points saillants selon une approche toujours sensible et nuancée. Ainsi, les questions de changements d’échelle, du rôle de la perception mais aussi du travail des médiums de l’art, de la force des images et des récits créés sont particulièrement observés. Transfigurations et prospections opèrent, nous permettant une traversée consciente et sensible des événements comme une compréhension enrichie du phénomène catastrophique. D’autres horizons culturels et méthodes de recherche se dessinent. Ils montrent enfin comment les réponses collectives et les expériences intimes demeurent plus que jamais entrelacées et interdépendantes.
En ligne et accès ouvert : https://journals.openedition.org/itineraires/16674
Sommaire du numéro
Elsa Ayache et Anne Coudreuse
Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?
Enjeux des positionnements face à la catastrophe
Ysé Sorel Guérin
Les artistes et l’Anthropocène. Engagement, héritage, diplomatie
Jeanne Devautour Choi
Défaire l’héritage d’une métonymie catastrophiste : vers une réappropriation littéraire de la représentation d’Haïti à l’occasion du séisme de janvier 2010
Perceptions et médiums artistiques de la catastrophe
Richard Bégin
L’expérience sonore du désastre
Marion Laval-Jeantet
La lumière noire, une expression catastrophique. Une exploration des travaux de Marian Zazeela, Philippe Rahm, Ken et Julia Yonetani, et Art Orienté Objet
Kenza Jernite
Dramaturgies de la catastrophe : apocalypses, déluges et fins du monde sur les scènes contemporaines européennes
Force des images et des récits : vers quels transfigurations et renouvellements culturels ?
Olivier Long
Chimères de Daniel Richter (Danser la catastrophe)
Frédérique Toudoire-Surlapierre
Du bon usage scandinave du film-catastrophe
Fictions prospectives et renouvellement des méthodes de recherche
Simon Bréan et Guillaume Bridet
Voix narratives, voies politiques : du chaos imminent à des lendemains possibles ?
Pascale Weber
Imaginer la catastrophe. La quête délirante des possibles
Varia
Jovensel Ngamaleu
« Témoigner des périls de notre civilisation » : entretien avec Liliana Cora Foşalău
Abdoulaye Diouf
Écriture transpersonnelle et mise en question de l’intime dans Souvenirs pieux (1974) et Archives du Nord (1977) de Marguerite Yourcenar : perspective intermédiale