Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ? (revue Itinéraires LTC)

Représentations de la catastrophe au XXIe siècle dans les arts plastiques et la littérature : quelles réponses collectives et intimes ?

Sous la direction d'Elsa Ayache et Anne Coudreuse

Résumé

Lorsque des arts de la représentation (littérature, arts plastiques étendus aux arts de la scène, sonores et cinématographiques) s’intéressent en 2025 à la catastrophe, de quoi traitent-ils exactement ? Quels fils rouges traversent et rassemblent les œuvres ? Que disent les analyses qui les accompagnent et les positionnements qu’elles sous-tendent ? Si l’examen de la notion de catastrophe n’est pas nouveau, le XXIe siècle a ouvert une ère marquée par une succession accélérée de crises écologiques, sanitaires, économiques ou politiques, locales et globales. Face à ces événements traumatiques, différentes modalités de réponses s’offrent à nous. Ce numéro interdisciplinaire propose d’en relever les points saillants selon une approche toujours sensible et nuancée. Ainsi, les questions de changements d’échelle, du rôle de la perception mais aussi du travail des médiums de l’art, de la force des images et des récits créés sont particulièrement observés. Transfigurations et prospections opèrent, nous permettant une traversée consciente et sensible des événements comme une compréhension enrichie du phénomène catastrophique. D’autres horizons culturels et méthodes de recherche se dessinent. Ils montrent enfin comment les réponses collectives et les expériences intimes demeurent plus que jamais entrelacées et interdépendantes.

En ligne et accès ouvert : https://journals.openedition.org/itineraires/16674

Sommaire du numéro

Elsa Ayache et Anne Coudreuse

Enjeux des positionnements face à la catastrophe

Ysé Sorel Guérin

Les artistes et l’Anthropocène. Engagement, héritage, diplomatie

Jeanne Devautour Choi

Défaire l’héritage d’une métonymie catastrophiste : vers une réappropriation littéraire de la représentation d’Haïti à l’occasion du séisme de janvier 2010

Perceptions et médiums artistiques de la catastrophe

Richard Bégin

L’expérience sonore du désastre

Marion Laval-Jeantet

La lumière noire, une expression catastrophique. Une exploration des travaux de Marian Zazeela, Philippe Rahm, Ken et Julia Yonetani, et Art Orienté Objet

Kenza Jernite

Dramaturgies de la catastrophe : apocalypses, déluges et fins du monde sur les scènes contemporaines européennes



Force des images et des récits : vers quels transfigurations et renouvellements culturels ?

Olivier Long

Chimères de Daniel Richter (Danser la catastrophe)

Frédérique Toudoire-Surlapierre

Du bon usage scandinave du film-catastrophe

Fictions prospectives et renouvellement des méthodes de recherche

Simon Bréan et Guillaume Bridet

Voix narratives, voies politiques : du chaos imminent à des lendemains possibles ?

Pascale Weber

Imaginer la catastrophe. La quête délirante des possibles

Varia

Jovensel Ngamaleu

« Témoigner des périls de notre civilisation » : entretien avec Liliana Cora Foşalău

Abdoulaye Diouf

Écriture transpersonnelle et mise en question de l’intime dans Souvenirs pieux (1974) et Archives du Nord (1977) de Marguerite Yourcenar : perspective intermédiale