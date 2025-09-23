Patrick Boucheron, Aurélien Peter (dir.), Entre-temps : l'histoire publique en revue

Depuis 2018, le Collège de France héberge la revue numérique Entre-temps, qui a pour ambition d'explorer et de partager dans un format numérique les nouvelles écritures de l'histoire. Animée par de jeunes chercheuses et chercheurs dans le cadre de la chaire de Patrick Boucheron, elle passe chaque semaine en revue, par des textes, des podcasts et des vidéos, les exigences et les questionnements d'une histoire engagée et savante qui ne cherchent pas seulement à diffuser plus largement ses savoirs, mais aussi à les mettre à l'épreuve de publics divers, témoignant de la variété et de la créativité des mises en présence du passé historique, notamment par les arts. En ce sens, Entre-temps est bien une revue d'histoire publique, qui s'inscrit dans la mission du Collège de France de faire savoir, c'est-à-dire de mettre la science devant la société. Cet ouvrage présente une anthologie de textes issus de cette revue: suivant les grandes rubriques qui en organisent les contenus ("Façonner", "Créer", "Transmettre" et "Exhumer") et donnant un aperçu des grandes séries qui l'animent, il permet de prendre la mesure des expériences narratives, visuelles et performatives qu'elle a suscitées. Car si Internet est sa propre archive, la forme du livre demeure aujourd'hui le principal vecteur du débat public. Voilà pourquoi cet ouvrage, donnant forme à une archive numérique du contemporain, entend contribuer à une discussion plus large sur ce que peut l'histoire publique aujourd'hui.

SOMMAIRE

Préface

Introduction

Partie I - Façonner

Partie II - Créer

Partie III - Transmettre

Partie IV - Exhumer

Partie V - En série

Partie VI - Par ailleurs