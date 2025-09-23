Aurélie Griffin, Marion de Lencquesaing, Guillaume Coatalen (dir.), Corpus feminae. Identité auctoriale et matérialité des écritures féminines en Europe, XVIe-XVIIe siècles

Cet ouvrage collectif, réunissant des contributions issues de communications au séminaire " Corpus Feminae " (projet innovant soutenu par la Sorbonne Nouvelle en 2020-2023), interroge la construction d'une auctorialité féminine dans l'Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles) en s'intéressant aux spécificités matérielles des écrits féminins pris au sens large: textes littéraires, paratextes, écrits du for privé, lettres, méditations, qu'ils soient véhiculés par la publication imprimée, la circulation manuscrite, ou les deux. Résolument interdisciplinaire, l'ouvrage (principalement en français, avec trois contributions en anglais) présente des études de cas diverses dans leur double inscription géographie et temporelle, de l'Europe continentale, du Danemark à l'Angleterre et jusqu'à la Nouvelle Espagne, du XVIe au XVIIIe siècle, afin de faire émerger des constantes qui, au-delà des spécificités individuelles, permettent d'écrire en filigrane une histoire diverse et multimodale des écritures féminines à la première modernité.

SOMMAIRE

Introduction

Aurélie Griffin

Partie I : Auctorialité et agentivité : inscrire l'identité féminine dans le corps du texte

– Des femmes hagiographes ? Modalités de la publication d'un nom d'autrice dans les Vies de saint au XVIIe siècle

Marion de Lencquesaing

– L'inscription du corps et de la voix des autrices de théâtre françaises dans quelques paratextes théâtraux (1650-1702)

Julia Gros de Gasquet

– De quel genre est le musée ? Collection matérielle et identité féminine dans The Museum (1747) et The Lady's Museum (1760)

Claire Boulard-Jouslin

Partie II : Matérialiser l'immatériel : expression et légitimation de l'intime

– Lettres familiales : Émilie et Charlotte, landgravines de Hesse-Kassel, à leur frère Guillaume landgrave de Hesse-Kassel (1637-1652)

Helga Meise

– Voir Dieu dans le reflet d'une casserole : Lady Mary Rich (1624-1678) et l'art de la méditation occasionnelle

Emma Bartel

– Corps de sainte et corpus poétique : les reliques graphiques de la prison de Madame Guyon (fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle)

Louise Piguet

Partie III : Inventivités féminines et matérialité des écrits féminins

– Ingéniosités cloîtrées. Créer entre singulier et collectif dans les Vies de religieuses du XVIIe siècle

Antoinette Gimaret

– Matérialité lacunaire des Enigmas ofrecidos a la soberana asamblea de la Casa del placer : jeux littéraires féminins au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles (Portugal et Monarchie hispanique)

Virginie Emmanuelle Carreira

– Du manuscrit à l'imprimé : les métamorphoses de " The Life of John Hutchinson " (c. 1664-1667) dans les Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson (1806)

Claire Gheeraert-Graffeuille

Partie IV : Des femmes en leur bibliothèque et en leurs écrits

– "La Royne les a prises": Books as Objects of Desire and Pleasure in the Libraries of the Princesses of Navarre in the 16th century. The light moved, the books vibrated, the entire library was alive

Damien Plantey

– Se conduire en lettrée, d'après la bibliothèque de Suzanne Habert (Paris, premier XVIIe siècle)

Audrey Duru

– Karen Brahe and Female Book Ownership in Denmark (1609–1736)

Lucie Duggan

– From Shelf- to Self-Fashioning: The 5th Duchess of Devonshire's Library

Hélène Vidal

Bibliographie

Table des illustrations

Notes sur les autrices et auteurs

Index rerum

Index nominum