Le langage,nouvelles formes,nouvelles approches. De l'Antiquité à l'IA (Saint-Étienne)
Le laboratoire junior GRAPHÉ (Groupement de Recherche sur l'Action Philologique et Humaine au prisme Épistémologique) a été fondé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en 2024. Profondément interdisciplinaire, il vise à analyser les conditions de possibilité des langages à produire l'action et à prendre sens dans l'action. Après une première journée d'étude liminaire à l'automne 2024 consacrée à l'interpénétration du langage et du politique, nous souhaitons désormais organiser un colloque qui prenne pour objet le langage sous toutes ses formes les plus nouvelles, en le confrontant aux prismes d'analyse les plus nouveaux.
Le langage, qu'il soit verbal, visuel ou multimodal, constitue depuis l'Antiquité le socle des interactions humaines. Dans un contexte marqué par une transformation rapide des outils de communication et par une globalisation des échanges, de nouvelles formes de langage émergent et redéfinissent les manières dont nous interprétons, transmettons et manipulons les significations. De telles modifications se sont néanmoins produites à toutes les époques et méritent l'étude. Ce colloque propose d'explorer les enjeux liés à ces évolutions, tant sur le plan linguistique que politique, culturel et social.
Programme
Mercredi 22 octobre
14h-14h10 Mot d’ouverture
par Christelle Bahier-Porte
14h10-14h20 Mot d’introduction
par Benjamin Dufour (ATER, ENS,
AOrOc) et Zoé Stibbe (ATER, Paris 3,
CREC)
Première session
Supports et performances du langage : entre écriture et oralité
Modération : Benjamin Dufour (ATER, ENS, AOrOc)
14h10-14h50 Ksenia Efremova
(doctorante, UJM, ECCLA),
« Articulatory timing patterns as a
means of imitation of Russian
accent in English speaking media »
14h50-15h30 Blandine Demotz
(ATER, CY Cergy-Paris Université,
Héritages), « Le langage de la
matérialité épistolaire, le cas de la
correspondance de Thomas
Cromwell »
15h30-16h Pause
Deuxième session. Les enjeux sociaux du langage : entre inclusion, exclusion et représentations
Modération : Zoé Stibbe (ATER, Paris 3, CREC)
16h-16h40 Sandrine Coin-Longeray
(MCF, UJM, HiSoMA), « Les injures
chez Aristophane : "homophobie" ? »
16h40-17h20 Selene Monfort
(doctorante, Université Paris Cité, EDA),
« L’idéal d’univocité dans les
métadiscours antivalidistes au
sujet de l’autisme : “une tentation
très contemporaine d’appauvrir le
langage” ? »
17h20-18h Rose K. Bideaux
(docteur, Université Paris 8, LEGS),
« Point médian, point final ? Retour
d’expérience sur les pratiques des
langages inclusifs, entre inventions,
contraintes et négociations »
20h00 Dîner
—
Jeudi 23 octobre
9h50-10h Accueil café
Troisième session. Langages et communications en mutation : transformer son monde par le discours
Modération : Blandine Demotz (ATER, CY Cergy-Paris Université, Héritages)
10h-10h40 Graziella Gentet
(docteure, Université Lyon 3 Jean
Moulin, LARHRA), « Mobiliser,
convaincre, rallier : les langages de
l’action politique à l’épreuve de la Ligue
catholique dans la région lyonnaise
(années 1570-années 1590) »
10h40-11h20 Clara Lyonnais-
Voutaz (ATER, Université de
Pau et des Pays de l’Adour, TREE/EVS),
« ‘‘Des nouvelles de nos poules !’’.
Réseaux sociaux et messageries
instantanées, plus de proximité pour
une transformations des relations
interspécifiques ? »
11h20-12h Adrien Bresson
(docteur, UJM, HiSoMA),
« Naissance d’un nouveau langage ?
La poésie latine tardive du IV siècle
entre héritage romain et
christianisation, à la lumière des
outils d’intelligence artificielle »
12h-13h30 Pause déjeuner
Quatrième session. Intelligence artificielle et langage : nouveaux outils, nouveaux enjeux ?
Modération : Adrien Bresson (docteur, UJM, HiSoMA)
13h30-14h10 Roger Bautier
(PR émérite, Université Sorbonne
Paris Nord, LabSIC), « Espace
public et système sociotechnique :
l’impact des IA génératives »
14h10-14h50 Halima Njima
(masterante, Université Mohammed
Premier, Oujda (Maroc), CEDUC),
« The Influence of Artificial
Intelligence on Arabic Language
Practices on Social Media:
Linguistic Hybridization and the
Creation of Neologisms »
14h50-15h30 [en visio]
Tianet Yannick Emmanuel Goh
(docteur, Université Alassane
Ouattara (Côte d’Ivoire) PTR-GD –
CAMES) et Martin Adjoumani
Kouassi (doctorant, Université
Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
PTR-GD – CAMES), « Les textes
“générativement” produits à
l’épreuve de la diversité culturelle
francophone et le risque de
standardisation »
15h30-16h Pause
Cinquième session. Méthodes d’analyse du langage : corpus et données
Modération : Benjamin Dufour (ATER, ENS, AOrOc)
16h-16h40 [en visio]
Nadia Boutechkil (MCF, Université
Chouaib Doukkali El Jadida
(Maroc), LERIC), « Translittérer,
segmenter, analyser : méthodologie
d’exploitation d’un corpus en arabe
dialectal avec IRAMUTEQ »
16h40-17h20 Isabelle Cros
(MCF, Aix Marseille Université/INSPÉ),
« Éditer et co-créer des créations
hétérolingues en recherchecréation
: de Tangentielles à
Car@kol »
17h20-18h00 Lucie Cordier
(titulaire d’un master de Lettres
Classiques, Université Lumière Lyon 2),
« Le langage grammatical antique
appréhendé au prisme des bases
de données : études de cas
lexicales et enrichissements
notionnels associés »
20h00 Dîner
—
Vendredi 24 octobre
9h20-9h40 Accueil café
Sixième session. Reconsidérer la grammaire des états anciens : nouveaux prismes, nouvelles méthodologies ?
Modération : Adrien Bresson (docteur, UJM, HiSoMA)
9h40-10h20 [en visio]
Florence Garambois-Vasquez
(PR, UJM, HiSoMA), « Quand
l'insulte fait l'identité, l'humour
dégradant dans le Contre Eutrope
de Claudien »
10h20-11h00 Benjamin Dufour
(ATER, ENS, AOrOc), « La possession
adnominale en grec de la Koiné :
l’apport des nouvelles approches du
focus »
11h-11h30 Pause
11h30-12h10 Cécile Margelidon
(ATER, ENS, AOrOc), « Un langage
résolument non-inclusif ? L’énigme
étymologique dans la poésie de
Virgile »
12h10-12h50 Olivier Glain
(PR, UJM, ECLLA), « Le changement
des sons : interactions et normes »
12h50 Conclusion par Zoé Stibbe (ATER, Paris 3, CREC)
13h Déjeuner de clôture.