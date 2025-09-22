Le langage,nouvelles formes,nouvelles approches. De l'Antiquité à l'IA (Saint-Étienne)

Le laboratoire junior GRAPHÉ (Groupement de Recherche sur l'Action Philologique et Humaine au prisme Épistémologique) a été fondé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en 2024. Profondément interdisciplinaire, il vise à analyser les conditions de possibilité des langages à produire l'action et à prendre sens dans l'action. Après une première journée d'étude liminaire à l'automne 2024 consacrée à l'interpénétration du langage et du politique, nous souhaitons désormais organiser un colloque qui prenne pour objet le langage sous toutes ses formes les plus nouvelles, en le confrontant aux prismes d'analyse les plus nouveaux.

Le langage, qu'il soit verbal, visuel ou multimodal, constitue depuis l'Antiquité le socle des interactions humaines. Dans un contexte marqué par une transformation rapide des outils de communication et par une globalisation des échanges, de nouvelles formes de langage émergent et redéfinissent les manières dont nous interprétons, transmettons et manipulons les significations. De telles modifications se sont néanmoins produites à toutes les époques et méritent l'étude. Ce colloque propose d'explorer les enjeux liés à ces évolutions, tant sur le plan linguistique que politique, culturel et social.

Programme

Mercredi 22 octobre

14h-14h10 Mot d’ouverture

par Christelle Bahier-Porte

14h10-14h20 Mot d’introduction

par Benjamin Dufour (ATER, ENS,

AOrOc) et Zoé Stibbe (ATER, Paris 3,

CREC)

Première session

Supports et performances du langage : entre écriture et oralité

Modération : Benjamin Dufour (ATER, ENS, AOrOc)

14h10-14h50 Ksenia Efremova

(doctorante, UJM, ECCLA),

« Articulatory timing patterns as a

means of imitation of Russian

accent in English speaking media »

14h50-15h30 Blandine Demotz

(ATER, CY Cergy-Paris Université,

Héritages), « Le langage de la

matérialité épistolaire, le cas de la

correspondance de Thomas

Cromwell »

15h30-16h Pause

Deuxième session. Les enjeux sociaux du langage : entre inclusion, exclusion et représentations

Modération : Zoé Stibbe (ATER, Paris 3, CREC)

16h-16h40 Sandrine Coin-Longeray

(MCF, UJM, HiSoMA), « Les injures

chez Aristophane : "homophobie" ? »

16h40-17h20 Selene Monfort

(doctorante, Université Paris Cité, EDA),

« L’idéal d’univocité dans les

métadiscours antivalidistes au

sujet de l’autisme : “une tentation

très contemporaine d’appauvrir le

langage” ? »

17h20-18h Rose K. Bideaux

(docteur, Université Paris 8, LEGS),

« Point médian, point final ? Retour

d’expérience sur les pratiques des

langages inclusifs, entre inventions,

contraintes et négociations »

20h00 Dîner

—

Jeudi 23 octobre

9h50-10h Accueil café

Troisième session. Langages et communications en mutation : transformer son monde par le discours

Modération : Blandine Demotz (ATER, CY Cergy-Paris Université, Héritages)

10h-10h40 Graziella Gentet

(docteure, Université Lyon 3 Jean

Moulin, LARHRA), « Mobiliser,

convaincre, rallier : les langages de

l’action politique à l’épreuve de la Ligue

catholique dans la région lyonnaise

(années 1570-années 1590) »

10h40-11h20 Clara Lyonnais-

Voutaz (ATER, Université de

Pau et des Pays de l’Adour, TREE/EVS),

« ‘‘Des nouvelles de nos poules !’’.

Réseaux sociaux et messageries

instantanées, plus de proximité pour

une transformations des relations

interspécifiques ? »

11h20-12h Adrien Bresson

(docteur, UJM, HiSoMA),

« Naissance d’un nouveau langage ?

La poésie latine tardive du IV siècle

entre héritage romain et

christianisation, à la lumière des

outils d’intelligence artificielle »

12h-13h30 Pause déjeuner

Quatrième session. Intelligence artificielle et langage : nouveaux outils, nouveaux enjeux ?

Modération : Adrien Bresson (docteur, UJM, HiSoMA)

13h30-14h10 Roger Bautier

(PR émérite, Université Sorbonne

Paris Nord, LabSIC), « Espace

public et système sociotechnique :

l’impact des IA génératives »

14h10-14h50 Halima Njima

(masterante, Université Mohammed

Premier, Oujda (Maroc), CEDUC),

« The Influence of Artificial

Intelligence on Arabic Language

Practices on Social Media:

Linguistic Hybridization and the

Creation of Neologisms »

14h50-15h30 [en visio]

Tianet Yannick Emmanuel Goh

(docteur, Université Alassane

Ouattara (Côte d’Ivoire) PTR-GD –

CAMES) et Martin Adjoumani

Kouassi (doctorant, Université

Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

PTR-GD – CAMES), « Les textes

“générativement” produits à

l’épreuve de la diversité culturelle

francophone et le risque de

standardisation »

15h30-16h Pause

Cinquième session. Méthodes d’analyse du langage : corpus et données

Modération : Benjamin Dufour (ATER, ENS, AOrOc)

16h-16h40 [en visio]

Nadia Boutechkil (MCF, Université

Chouaib Doukkali El Jadida

(Maroc), LERIC), « Translittérer,

segmenter, analyser : méthodologie

d’exploitation d’un corpus en arabe

dialectal avec IRAMUTEQ »

16h40-17h20 Isabelle Cros

(MCF, Aix Marseille Université/INSPÉ),

« Éditer et co-créer des créations

hétérolingues en recherchecréation

: de Tangentielles à

Car@kol »

17h20-18h00 Lucie Cordier

(titulaire d’un master de Lettres

Classiques, Université Lumière Lyon 2),

« Le langage grammatical antique

appréhendé au prisme des bases

de données : études de cas

lexicales et enrichissements

notionnels associés »

20h00 Dîner

—

Vendredi 24 octobre

9h20-9h40 Accueil café

Sixième session. Reconsidérer la grammaire des états anciens : nouveaux prismes, nouvelles méthodologies ?

Modération : Adrien Bresson (docteur, UJM, HiSoMA)

9h40-10h20 [en visio]

Florence Garambois-Vasquez

(PR, UJM, HiSoMA), « Quand

l'insulte fait l'identité, l'humour

dégradant dans le Contre Eutrope

de Claudien »

10h20-11h00 Benjamin Dufour

(ATER, ENS, AOrOc), « La possession

adnominale en grec de la Koiné :

l’apport des nouvelles approches du

focus »

11h-11h30 Pause

11h30-12h10 Cécile Margelidon

(ATER, ENS, AOrOc), « Un langage

résolument non-inclusif ? L’énigme

étymologique dans la poésie de

Virgile »

12h10-12h50 Olivier Glain

(PR, UJM, ECLLA), « Le changement

des sons : interactions et normes »

12h50 Conclusion par Zoé Stibbe (ATER, Paris 3, CREC)

13h Déjeuner de clôture.



