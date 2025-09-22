Jouer au Moyen Âge : sociétés, pratiques et représentations (Lyon)
Journées d'études doctorales 2025 du CIHAM (UMR 5648)
Journées d'études doctorales 2025 du CIHAM (UMR 5648)
"Jouer au Moyen Âge : sociétés, pratiques et représentations".
MSH Lyon-Saint-Étienne, Salle Marc Bloch.
Conférence inaugurale de Maxime Kamin, jeune docteur spécialiste du jeu en littérature médiévale.
https://ciham.ens-lyon.fr/evenements/colloques-et-journees-detudes/jouer-au-moyen-age
Il est possible d'assister aux JED en visioconférence en écrivant à l'adresse cihamjournees@gmail.com avant la veille de l'évènement.