Jouer au Moyen Âge : sociétés, pratiques et représentations (Lyon)

Journées d'études doctorales 2025 du CIHAM (UMR 5648)

"Jouer au Moyen Âge : sociétés, pratiques et représentations".

MSH Lyon-Saint-Étienne, Salle Marc Bloch.

Conférence inaugurale de Maxime Kamin, jeune docteur spécialiste du jeu en littérature médiévale.

https://ciham.ens-lyon.fr/evenements/colloques-et-journees-detudes/jouer-au-moyen-age

Il est possible d'assister aux JED en visioconférence en écrivant à l'adresse cihamjournees@gmail.com avant la veille de l'évènement.