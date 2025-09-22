Les marginalités dans les mondes insulaires de l'Europe du Nord-Ouest, VIIIe-XIIIe s. (Caen)

"Les marginalités dans les mondes insulaires de l'Europe du Nord-Ouest (VIIIe-XIIIe siècles)"

[English version below]

Date : vendredi 12 juin 2026

Lieu : Université de Caen Normandie / CRAHAM

Responsables : Sarah Vincent (CRAHAM), Jocelyn Coulon (CRAHAM)

Le CRAHAM lance un appel à communications en vue d'une journée d’étude explorant le thème des marginalités dans les mondes insulaires de l’Europe du Nord-Ouest, du VIIIe au XIIIe siècle. Cet événement a pour objectif de promouvoir une analyse critique des processus, identités et représentations qui ont pu participer à définir, structurer ou même brouiller les frontières de l'inclusion et de l'exclusion au sein des sociétés médiévales insulaires, en particulier dans les îles Britanniques.

Les contributions pourront adopter des approches historiques, littéraires, archéologiques et/ou interdisciplinaires afin de questionner les expériences et perceptions des personnes situées aux marges de la société médiévale ; qu’elles soient sociales, culturelles, idéologiques ou économiques. Une attention particulière sera accordée aux analyses mobilisant le prisme de l’intersectionnalité, reconnaissant l’entrecroisement possible des conditions sociales et des marginalités pouvant produire des expériences singulières de marginalisation. Les communications pourront explorer les différents degrés de marginalisation des individus : du maintien à la périphérie des structures sociales, à l’isolement le plus radical. Elles pourront également questionner la place et le rôle parfois nécessaire des groupes marginalisés au sein des sociétés médiévales insulaires.

Les thématiques abordées pourront inclure, sans s’y limiter :

Les marginalités de genre et sexuelles

Les minorités religieuses et spiritualités non-conformistes

Les migrants et exilés

Les individus marginalisés par la loi

Les personnes en situation de handicap (moteur, mental, cognitif, psychique, sensoriel)

Les voix marginales au sein des sources juridiques, littéraires ou documentaires

Les représentations de la différence et de l'exclusion

Les réseaux et stratégies d’adaptation des groupes marginalisés

Les propositions (200 mots max.), accompagnées d’un court CV et d’une biographie, sont à envoyer à sarah.vincent@unicaen.fr et à jocelyn.coulon@unicaen.fr avant le 7 novembre 2025. Les demandes d'informations sont également bienvenues. Les communications dureront 30 minutes, et seront suivies de 15 minutes d'échanges. Une publication des actes au sein d’une revue française est envisagée. La priorité sera accordée aux communications assurées en présentiel. L’hébergement et les repas seront pris en charge pour les intervenant.e.s, mais les frais de déplacement devront être couverts par leur institution.

Cet appel s'adresse aux chercheur.euse.s de diverses disciplines, et tout particulièrement aux doctorant.e.s et jeunes chercheur.euse.s, afin d'animer un dialogue qui enrichira les réflexions sur les marginalités au sein des mondes insulaires de l’Europe du Nord-Ouest entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Nous attendons vos propositions de communication avec impatience, et nous réjouissons d'avance des échanges scientifiques riches qui auront lieu lors de cette journée à Caen.

Télécharger l'appel à communications au format PDF : AAC_Marginalités_2026_fr

"Marginalities in the Insular Worlds of North-Western Europe (8th–13th c.)"

Date : Friday, 12 June 2026

Location : University of Caen Normandy / CRAHAM (France)

Organisers : Sarah Vincent (CRAHAM), Jocelyn Coulon (CRAHAM)

The CRAHAM invite proposals for papers for a conference exploring the theme of marginalities in the insular worlds of North-Western Europe from the 8th to 13th centuries. This event aims to foster critical analysis of the processes, identities and representations that may have contributed to defining, structuring or even blurring the boundaries of inclusion and exclusion in medieval insular societies, with a particular emphasis on Britain and Ireland.

We are seeking contributions grounded in historical, literary, archaeological and/or interdisciplinary approaches that interrogate the experiences and perceptions of those situated at the margins of medieval society, whether socially, culturally, ideologically, or economically. We strongly encourage analyses that approach marginality through the lens of intersectionality, recognising how multiple, overlapping identities shaped unique experiences at the margins. Contributors may also wish to question both the degree of marginalisation, exploring the spectrum from partial exclusion to profound social isolation. They may also consider the necessity or function of marginalised people within medieval societies.

Subjects may include (but are not limited to):

Gendered and sexual marginalities

Religious minorities, non-conformist spiritualities

Migrants, exiles

Individuals marginalized by the law

Disabilities (physical, mental, cognitive, psychological, sensory)

Marginal voices in legal, literary, or documentary sources

Representations of difference and exclusion

Networks and strategies of adaptation among marginal groups

Proposals (200 words maximum) as well as a short CV and a biography should be sent to sarah.vincent@unicaen.fr and to jocelyn.coulon@unicaen.fr before 7 November 2025. Informal inquiries are also welcome. Please note that the presentations will last 30 minutes and will be followed by a 15-minutes time for questions. We are aiming for publishing the papers in a French medieval studies journal. Priority will be given to in-person presentations. Accommodation and meals will be provided for confirmed speakers, but travel costs should be covered by your own institution.

We invite scholars at all stages, particularly early career researchers and PhD students, to contribute to a dynamic dialogue that will expand, challenge, and enrich current perspectives on marginalities in medieval insular worlds. We look forward to receiving innovative proposals and to fostering meaningful intellectual exchanges in Caen.

Download the call for papers in PDF : CfP_Marginalities_2026_eng

Vignette d'illustration : Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, MS 229, fol. 180r (détail).