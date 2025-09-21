Les réécritures contemporaines des mythes en littérature de jeunesse : un patrimoine européen en circulation ? (Arras)

Colloque international

Les réécritures contemporaines des mythes en littérature de jeunesse : un patrimoine européen en circulation ?

6-7 novembre 2025, Université d’Artois, Arras

Org. Anne Besson, Béatrice Ferrier, Isabelle Olivier

« Littératures et Cultures de l’enfance », Textes et Cultures UR 4028, Université d’Artois

—

Jeudi 6 novembre 9h-16h

Accueil 9h00

9h15 : Béatrice Ferrier, université d’Artois, « Introduction »

9h30-10h25 : Réécritures du folklore breton

Présidence : Isabelle de Peretti

9h30 Isabelle Olivier et Virginie Roche-Tiengo, université d’Artois, « Réécritures d’Echtrai et d’Immrama. Transmythicité et parcours initiatique dans la "trilogie de Kells" de Tomm Moore »

9h55 Vanessa Touarin, université du Mans, « Variations et reconfigurations du mythe de l'Ankou dans deux romans pour la jeunesse : Le Grand Voyage d'Erik L'Homme et La douane volante de François Place »

10h20 Discussion

10h35-10h50 : Pause

10h50-12h : Corps mythiques

Présidence : Francis Marcoin

10h50 Catherine d’Humières, université d’Auvergne, « Un exemple de la coalescence du mythe des sirènes en littérature de jeunesse : La fille du phare d’Annet Schaap »

11h15 Claire Fabre, université de Bordeaux, « Le mystère de la Des(incarnation) en fantasy espagnole chez Laura Gallego : Quand le but de se faire chair c’est de se faire femme »

11h40 Discussion

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-16h : Réécritures des mythes dans les œuvres pour adolescents

Présidence : Christiane Connan-Pintado

13h30 Anne Besson, université d’Artois, « Romantasy contemporaine et réécritures mythiques »

13h55 Manon Spyckerelle, université de Lille « De l’adolescent ordinaire au personnage mythique : l’héroïsation de Percy Jackson dans l’œuvre de Rick Riordan »

14h20 Discussion

14h40-15h : Pause

15h Magdalena Grycan, université de Varsovie, « Nature, féminité et mort : lecture écoféministe et co-culturelle des réécritures du mythe de Déméter et Perséphone dans la littérature française pour la jeunesse »

15h25 Béatrice Finet, université d’Amiens, « Des personnages mythologiques pour comprendre notre époque ? »

15h50 Discussion

Vendredi 7 novembre : 9h-16h30

9h Accueil

9h15-12h Réécritures de la mythologie grecque

Présidence : Eléonore Hamaide

9h15 Kondylenia Belitsou, université d’Athènes, « La Mythologie Grecque dans la Littérature de Jeunesse en Grèce : Entre Héllénocentrisme et Réinterprétations Modernes (1970 à nos jours) »

9h40 Chiara Protani, universités de Bologne / Clermont-Ferrand, « Antigone entre les bancs de l'école. Réécritures contemporaines et enjeux sociaux dans la littérature jeunesse »

10h05 Christiane Connan-Pintado, université de Bordeaux, « Antigone au prisme des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse »

10h30 Discussion

10h40-10h55 Pause

10h55 Bounthavy Suvilay, université de Lille, « Ulysse 31 : Réinterprétation d’un mythe antique en science-fiction pour la jeunesse »

11h20 Stéphanie Klein-Theophile, université de Lille, « Les reconfigurations du personnage d’Ulysse dans les œuvres destinées à la jeunesse »

11h45 Discussion

12h00-13h30 Déjeuner

13h30 Réécritures bibliques

Présidence : Catherine d’Humières

13h30 Sylvaine Faure, université de Poitiers, « Faust raconté aux enfants et adolescents. Cinq réécritures contemporaines destinées à la jeunesse »

13h55 Anne-Frédérique Caballero, université d’Amiens, « Les réécritures de Genèse 3 dans Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis »

14h20 Discussion

14h40-15h00 Pause

15h00 Réécritures des espaces mythiques

Présidence : Xavier Escudero

15h00 Chloé Angué, universités du Havre et de Rouen-Normandie, « Représentation paradisiaque et colonisation : Macao et Cosmage ou L'Expérience du bonheur »

15h25 Janie Roy, université Laval, « Un chemin catabatique dans Harry Potter ? La représentation du locus terribilis au tournant du XXIe siècle dans le roman jeunesse de fantasy. »

15h50 Discussion

16h10 Anne Besson, Béatrice Ferrier, Isabelle Olivier, université d’Artois, « Bilan et ouverture ».