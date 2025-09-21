Vincent Amiel, N. T. Binh, José Moure (dir.), Joseph L. Mankiewicz. Le jeu des formes

Joseph L. Mankiewicz est un cinéaste hollywoodien qui fit briller les plus grandes stars de son époque, notamment Bette Davis, Rex Harrison, Gene Tierney, Ava Gardner, Elizabeth Taylor ou Marlon Brando. Seul auteur à avoir remporté deux années de suite les Oscars du scénario et de la mise en scène avec Chaînes conjugales (1949) et Ève (1950, également sacré meilleur film), il a été adoré par les futurs jeunes loups de la Nouvelle Vague, notamment pour La Comtesse aux pieds nus (1954) et fut associé par le grand public au tournage tumultueux de Cléopâtre (1963), tandis que les cinéphiles vouent un culte durable à L’Aventure de Mme Muir (1948).

Pour la critique et les historiens du cinéma, il fut surtout reconnu pour l’ingéniosité de ses intrigues et le brio de ses dialogues, au point qu’on l’a un peu enfermé dans une telle réputation. Nous avons voulu ici associer les meilleurs spécialistes français pour rendre compte de toutes les autres dimensions du talent de ce créateur, en particulier dans l’élaboration visuelle de son œuvre, en insistant sur son travail avec les acteurs et actrices, sur sa création de formes, sur la manière dont il convoque toutes les forces d’une industrie au sommet de son art, et si près de sa chute. De la fin des années 1940 jusqu’au début des années 1970, il cultive sa singularité tout en tournant des films qui appartiennent au courant central de la production hollywoodienne. Si bien qu’il laisse aujourd’hui une quantité d’images, de situations, de traces cinématographiques reprises par d’autres auteurs, au cinéma, en littérature, dans les arts plastiques, que ce volume permet de considérer sous un jour neuf.