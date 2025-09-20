Sociétés et représentations, n° 59 59 | 2025 : "Figures de musiciennes. Mises en scènes, en images et en récits, XIXe-XXIe s. (dir. Sarah Hassid, Amandine Lebarbier)

Ce numéro s’inscrit dans le prolongement de travaux visant à reconsidérer la place des femmes (peintres, danseuses, musiciennes, compositrices ou interprètes…). dans l’histoire de la création artistique, sur le temps long. Dans une perspective interdisciplinaire, il étudie la manière dont les musiciennes, envisagées comme figures, ont été mises en scènes, en images et en récits entre les xixe et les xxie siècles, en littérature, dans les arts visuels, la création musicale ou encore au cinéma.

Représentée dans toutes les cultures depuis l’Antiquité et au sein de nombreux mythes et légendes, la musicienne possède un caractère protéiforme et des valeurs très diverses en fonction des contextes et des usages. Elle tient une place à part parmi les artistes femmes et les modalités de sa présence réelle ou fictionnelle continuent de poser question. Largement essentialisée ou réduite à des archétypes au cours des siècles, elle est dans le même temps celle qui porte une voix singulière, à la croisée de l’intime et du politique. Elle incarne aussi la voix de l’autre, une voix parfois assourdie, essentialisée ou au contraire subversive, voire émancipatrice. Par-delà la diversité des pratiques et des répertoires, ce dossier invite à réfléchir de manière critique aux possibilités de la représentation de la musicienne et à ses enjeux.

Sommaire

Sarah Hassid et Amandine Lebarbier Figures de musiciennes du xixe au xxie siècle [Texte intégral] Mises en scène, en images et en récitsFemale Musicians in the 19th and 21st Centuries: Staging, Images and Stories

Usages des stéréotypes

Ambre-Aurélie Cordet Sourdine et point d’orgue sur silence [Texte intégral] Musiciennes dans trois romans de formation féminine anglais et espagnols des années 1930-1940Mute and Fermata on Rest: Female Musicians in three English and Spanish Bildungsromane during the 1930-1940s

Frédéric Sounac « Elles cherchent leur barbe ? » [Texte intégral] Musiciennes interprètes de Bach chez Elfriede Jelinek, Nancy Huston et Anna Enquist“Looking for their Beard?” Female Musicians Interpreting Bach in the Works of Elfriede Jelinek, Nancy Houston and Anna Enquist

Ondine Razafimbelo Musiciennes instrumentistes, pédagogues et compositrices de fiction[Texte intégral] Analyse comparée de Cœurs brisés (Philip Moeller, 1935) et des Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967)Female Instrumentalists, Music Teachers and Composers in the Fiction Industry: A Comparison of Cœurs brisés (Philip Moeller, 1935) and Les Demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967)

Enjeux du portrait

Laura Valette Renata Borgatti (1894-1964) par Romaine Brooks : renouveler le portrait de musicienne ? [Texte intégral] Renata Borgatti,At the Piano by Romaine Brooks: Renewing the Portrait of Musician?

Marion Sergent Les portraits de la compositrice Armande de Polignac (1876-1962)[Texte intégral] De l’élégante à la garçonnePortraits of the Composer Armande de Polignac (1876-1962). From the Elegant to the Tomboy

Juliette Rannou Joséphine Baker en vitrine au musée d’Ethnographie du Trocadéro[Texte intégral] Construire et manipuler l’image de la star noire des Années folles hors de la scèneJosephine Baker in Display at the musée d’Ethnographie du Trocadéro: Building and Manipulating the Image of the Roaring Twenties’ Black Star

Corps en scènes : fantasmes, transgressions, expérimentations

Léana Doualot Le nu féminin et la musique [Texte intégral] Représentations d’instrumentistes fantasmées (xixe-xxe siècles)The Female Nude and Music: Representations of Instrumentalists (19th-20th Century)

Benjamin Bianciotto The Slits – Cut, ou l’art de trancher dans le vif [Texte intégral] La représentation des musiciennes sur les pochettes de disques punkThe Slits—Cut, or the Gentle Art of Cutting into the Flesh: The Representation of Women Musicians on Punk Record Covers

Nicolas Ballet « Stridence de la minutie » [Texte intégral] Les mises en scène expérimentales d’Anne Gillis“Stridence de la minutie”: The Experimental Stagings of Anne Gillis

Présences mythiques et affirmations identitaires

Nikol Dziub La musicienne comme pionnière de l’indépendance féminine et ukrainienne [Texte intégral] Autour de Lessia Oukraïnka (1871-1913)The Woman Musician as a Pioneer of Female and Ukrainian Independence: Around Lessia Oukraïnka (1871-1913)

Diego Alonso-Arévalo Images diasporiques et identités multiples dans l’œuvre de Lido Pimienta [Texte intégral] Diasporic Images and Multiple Identities in the Work of Lido Pimienta

Erica Lippert Quel ethos les DJ développent-elles en ligne ? [Texte intégral] Une étude de cas de la scène belgeWhich discursive ethos women-DJ construct online? A case study of Belgian Scene

Lieux et ressources

Séverine Equoy Hutin Faire écouter, voir et entendre des grandes dames de la musique[Texte intégral] Une analyse sémio-discursive et argumentative de l’émission Musiciennes de légende (France Musique)Listening to and Hearing Musiciennes de légende (France Musique): Semiodiscursive and Argumentative Analysis of Life Stories

Regards croisés

Nerian Teixeira De Macedo De Lima Lucy Citti Ferreira (1911-2008) peintre-musicienne [Texte intégral] (Re)découvrir sa trajectoire à partir de l’accordéonLucy Citti Ferreira (1911-2008), Painter and Musician: (Re)discovering a Career Through the Accordion

Trames

Vincent Baron « L’info à la carte », la carte postale comme médium d’information par Labouche frères à Toulouse (1894-1939) [Texte intégral] « Information à la carte », Postcard as an Information Medium by Labouche Frères in Toulouse

Retours sur…

Maxime Dulau Grace Slick et Janis Joplin : deux exemples iconiques de l’imagerie féminine dans la presse underground des Sixties [Texte intégral] Grace Slick and Janis Joplin: Two Iconic Representations of Feminine Imagery in the Sixties’ Underground Press

Actualités

Anne-Sophie Canto Dans le regard de Wim Wenders, l’œuvre transtemporelle d’Anselm Kiefer [Texte intégral] In the eyes of Wim Wenders. The Transtemporal work of Anselm Kiefer

Grand entretien

Héloïse Luzzati, Sarah Hassid, Amandine Lebarbier et Julie VerlaineEntretien avec Héloïse Luzzati, violoncelliste et fondatrice de la Cité des Compositrices [Texte intégral]

Hors cadre

Catherine Ménager Louis de Cormenin, le fils, l’ami, le frère [Texte intégral] Louis de Cormenin, the Son, the Friend, the Brother