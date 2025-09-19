Les actes de la journée d’études "Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières" organisée à l’Université de Strasbourg en 2024 sont maintenant publiés par Florence Fix (Université de Rouen), Corinne François-Denève (Université de Bourgogne) et Solenne Guyot (Université de Strasbourg) dans Les publications numériques du CEREdi de l’Université de Rouen et sont entièrement accessibles en ligne.

Le dossier explore différentes facettes de l'œuvre et de la réception du dramaturge norvégien, lauréat du prix Nobel de littérature en 1903. Les contributions se cristallisent autour de trois axes : Bjørnson inspiré par le théâtre européen, Bjørnson, inspirant les scènes européennes et Bjørnson, défenseur des droits des Européens. Elles sont l'occasion de redécouvrir l’oeuvre du dramaturge norvégien… au delà de ses frontières nordiques et littéraires !

Sommaire

Solenne Guyot : Avant-propos. Bjørnstjerne Bjørnson, illustre méconnu du théâtre européen du xixe siècle

Corinne François-Denève et Solenne Guyot : « Je retrouvais, dite par un homme, la question d’être une femme au monde. » Entretien avec Corinne François-Denève sur la (re)traduction d’En hanske [Le Gant]

Annie Bourguignon : Bjørnstjerne Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Friedrich Schiller’s Maria Stuart

Cécile Leblanc : Wagnériser Bjørnson ? Hulda de César Franck et Charles Grandmougin

Nicolas Diassinous : Au-dessus des forces humaines au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

Miloš Mistrík : Bjørnstjerne Bjørnson et la Slovaquie : la priorité est d’abord d’avoir un pays libre et indépendant, puis un théâtre national !

Marthe Segrestin : Leonarda et Nora, fausses jumelles