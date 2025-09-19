Michel Braud, Alvaro Luque Amo (dir.), Le journal littéraire / El diario literario

Le journal personnel est un genre littéraire qui n’a été reconnu que progressivement au cours des deux derniers siècles, et dont l’évolution a été sensiblement différente d’une culture à l’autre. Le processus de « littérarisation » qu’il connaît n’aboutit pas exactement aux mêmes formes ni à la même reconnaissance des deux côtés des Pyrénées. Ce volume s’attache, dans une perspective contrastive, à l’étude de ces transformations dans les littératures de langues espagnole et française, d’Henri-Frédéric Amiel à Mario Levrero ou Andrés Trapiello, avec l’objectif d’illustrer les divergences et convergences dans le développement de ce genre autobiographique.

—

El diario personal ha sido sanciado como género literario en los dos últimos siglos, tras diferentes procesos que han variado considerablemente de una tradición literaria a otra. Los contextos francófono e hispanohablante ejemplifican muy bien lo anterior, pues tanto las obras como la recepción de las mismas han experimentado diferencias notables. Este volumen plantea un acercamiento comparativo a estas dos tradiciones diarísticas, desde Henri-Frédéric Amiel hasta Mario Levrero o Andrés Trapiello, con objeto de ilustrar las divergencias y convergencias en el desarrollo de este género autobiográfico.