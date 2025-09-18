Pegasus, n° 2 : "Les formes textuelles"

Pegasus. Pour un laboratoire expérimental et appliqué de théorie littéraire, 2025, n° 2 :

"Les formes textuelles"

Sous la direction d'Ofra Lévy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Pegasus », n° 2, 2025.

Pegasus se propose d’être un lieu partagé de recherche en théorie littéraire appliquée et expérimentale, afin de susciter des mises en pratique conjointes et nourrir des hybridations stimulantes pour une redécouverte, un renouvellement et une création d’outils systématisables à l’analyse textuelle, favorisant des relectures inédites de la littérature.

Sommaire…