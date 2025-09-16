Les Langues Néo-Latines, n°414 : "Des voies pour les voix de Guinée équatoriale" (coord. Grégory Dubois & César Ruiz Pisano)

Première publication exclusivement consacrée à la Guinée équatoriale en France et en francophonie. Le numéro propose une présentation introduction détaillée, 6 articles scientifiques mais aussi 10 entretiens avec des intellectuel.les et artistes guinéo-équatoriens. Bonne découverte !

Table des matières du dossier :

Grégory DUBOIS et César RUIZ PISANO, Introduction

Entretiens (propos recueillis et traduits par Grégory Dubois et César Ruiz Pisano)

Justo BOLEKIA BOLEKÁ, L’agression contre les oralités dans les littératures écrites en espagnol en Guinée équatoriale

Cécile BROCHARD, Le théâtre en Guinée équatoriale et au Kenya : émergence d’une scène identitaire et politique (Recaredo Silebo Boturu et Ngugi Wa Thiong’o)

Grégory DUBOIS, Le cri des intimités homosexuelles dans trois romans d’apprentissage guinéo-équatoriens

Sébastien LEFÈVRE, Ekomo de María Nsue Angüe et Malambo de Lucía Charún-Illescas : pertinence d’un dialogue afrodiasporique

Patricia PICAZO SANZ, Ce que l’on « écoute » et ce que l’on « entend » : stratégies de contrôle et représentation de genre en Guinée équatoriale (1980-1990) (trad. Grégory Dubois)

Kevin RAMIER, Complicité subversive avec la bibliothèque coloniale dans Cuando a Guinea se iba por mar de Juan Tomás Ávila Laurel et La república fantástica de Annobón de Francisco Zamora Loboch

La publication papier s'accompagne d'un Complément numérique téléchargeable gratuitement.