Trans-, n° 32 | 2025 : "Le Comparatisme, vingt ans après" (dir. Antoine Ducoux, Sana M'selmi, Cécile Rousselet)

En 2005, les doctorant-es de l’Université Sorbonne Nouvelle consacraient le premier numéro de la revue de littérature générale et comparée TRANS- à l’examen critique des « Comparatismes contemporains ». Les 20 ans de la revue TRANS- nous ont donné l’occasion de nous tourner à nouveau vers ces propositions et la revue a donc invité ses contributeurs et contributrices à un nouvel état des comparatismes contemporains, dont, depuis 2005, elle s’est efforcée de refléter les dynamiques.

2Le programme était ambitieux, et posait une question centrale : à quelles redéfinitions du comparatisme, de ses méthodes, et de ses enjeux, assiste-t-on ? Comment notre discipline renouvelle-t-elle la pensée de l’altérité, de la relation, et du rapport d’étrangeté ?

Sommaire

Antoine Ducoux, Sana M'selmi et Cécile Rousselet Éditorial [Texte intégral]

Cassandre Martigny Pour une approche décentrée des mythes : la « révision » féministe comme outil herméneutique [Texte intégral] For a Decentred Approach to Myths: Feminist “Revision” as a Hermeneutical ToolPor un enfoque descentrado de los mitos: la «revisión» feminista como herramienta hermenéutica

Inès el Sérafi Quand la petite histoire se mêle de la grande [Texte intégral disponible en septembre 2025] Des différentes façons de se raconter les Mémoires de Samir AminWhen the personal story meets with the formal one. Of various ways of telling oneself in the Mémoires of Samir Amin Quando l’autobiografia e la storia si amlagamano. I diversi modi che raccontano il sé nei memoriali di Samir Amin

Natasha Belfort Palmeira Des plus vastes horizons critiques : la critique brésilienne et la littérature mondiale[Texte intégral disponible en septembre 2025] Expanding Critical Horizons: Brazilian Criticism and World LiteratureDegli orizzonti critici più ampi: la critica letteraria brasiliana e la letteratura mondiale

Zhenhong Wang Du lecteur de la Chine à l’auteur de la Chine : genèse d’une Chine intérieure chez Henry Bauchau [Texte intégral] From Reading China to Writing China: The Genesis of an Inner China in Henry Bauchau’s Work De la lectura de China a la escritura de China: La génesis de una China interior en la obra de Henry Bauchau

Sihem Sidaoui Évolution du comparatisme en Tunisie depuis le dossier 2007 publié sur Trans- [Texte intégral disponible en septembre 2025] De l’importance de l’interdisciplinarité et d’un retour critique en comparant les comparatismesEvolution of comparative studies in Tunisia since the 2007 dossier published in Trans-. On the importance of interdisciplinarity and a critical return by comparing comparative studiesEvolución del comparatismo en Túnez desde el dossier de 2007 publicado en Trans-. Sobre la importancia de la interdisciplinariedad y de una revisión crítica comparando los comparatismos

Aura Marina Boadas et Luz Marina Rivas Literatura Comparada en Venezuela: resultados de investigación y prospectivas[Texte intégral] Littérature comparée au Venezuela : résultats de recherche et prospectivesComparative Literature in Venezuela: Research Results and Prospectives