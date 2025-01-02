Les Annales, 2025-1/2 : "Animaux et animalités"

Ce numéro spécial des Annales,sous la forme d’un numéro double, propose de donner à lire un large panorama de recherches récentes s’intéressant à la question des animaux non-humains et de l’animalité en histoire et en sciences sociales. Domaine grandement travaillé ces dernières années à la lumière des enjeux éthiques et écologiques contemporains, l’histoire des animaux s’est déployée à la confluence de plusieurs champs historiographiques, depuis l’histoire des économies politiques à l’histoire des savoirs, en passant par l’histoire intellectuelle et celle de l’environnement. Les articles, notes critiques et comptes rendus publiés dans ce numéro cherchent à rendre compte des pistes et des effets de ce “tournant animal”. Ils démontrent, par l’exemple et par le fait, combien la question animale élargit et renouvelle l’heuristique et le questionnaire des sciences sociales, invitant à repenser les frontières de l’humanité et de l’animalité. À partir de méthodes et d’objets variés, embrassant des contextes et des périodes différents, ce numéro double est aussi l’occasion d'interroger les entrecroisements possibles entre sciences sociales et sciences de la nature. Fidèle aux réflexions épistémologiques menées dans les Annales, il s’intéresse aussi à l’émergence des “études animales” en tant que symptôme, plus général, de nouveaux modèles d’intelligibilité disciplinaires.

Animaux et animalités

Guillaume Calafat, Benedetta Piazzesi et Silvia Sebastiani

Avec la question animale (introduction)

Frontières d’animalité

Cecilia Muratori

Le végétarisme avant le « végétarisme ». Méthode de l’anachronisme contrôlé et historiographie

Silvia Sebastiani

L’orang-outan des Lumières. À la recherche du chaînon manquant

Benedetta Piazzesi

Pour une histoire du concept de domestication (France 1830-1860)

Catherine Rémy

La frontière entre humains et animaux. Enquête historique et ethnographique sur la transplantation inter-espèces

Sur la trace des espèces

Franck Poupeau

Le bestiaire sauvage du vivant. Anatomie d’un moment éditorial (note critique)

François Jarrige

Penser au bord de l’extinction

Thom van Dooren, l’animalité et les interactions interspécifiques (note critique)

Ressources animales et environnements

Jan Synowiecki

Le castor d’Outoutagan. Surchasse, conservation et environnement en Nouvelle-France (1663-1763)

Jens Amborg

Mercantilisme animal. Contrebande de races animales, diplomatie du mouton et géopolitique du capital génétique dans la France du xviiie siècle

Romain Grancher

L’écologie politique de l’huître. Ménager les ressources sous-marines de la rade de Brest au milieu du xixe siècle

Joachim Boittout

Protéger les grenouilles. Sphère publique, émotions et question animale en Chine (années 1870-1940)

Animaux et animalités (comptes rendus)

